Fanfarenklänge auf der Freilichtbühne

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Bereits zum dritten Mal lud der Fanfarenzug des KSC Strausberg zu „Musik im Park“ ein. Bei dem kostenlosen Konzert im Amphitheater bei warmen Temperaturen und Sonnenschein präsentierte die Showband vor einer traumhaften Kulisse ihre aktuelle Musik für das Wettbewerbsjahr 2018. Die Musik umfasste sowohl die Titel für das Marsch- und Standspiel sowie für ihre Show. Auch die Juniorband konnte ihr aktuelles Show-Musikprogramm präsentieren. Mit Blick auf den Straussee war das Amphitheater bei herrlichem Sonnenschein ein attraktiver Platz für das Konzert.

Nunmehr steht das Kinderfest am 1. Mai von 14 bis 17 Uhr in der Energie-Arena an. Dort kann nicht nur der Fanfarenzug des KSC Strausberg wieder live erlebt werden, sondern vielmehr können Groß und Klein sich an verschiedenen Stationen ausprobieren und auf Entdeckungsreise gehen.

Dem Kinderfest voraus geht das Frühlingsfest in der Altstadt am 1. Mai ab 12 Uhr. Da beginnt die Mai-Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes auf dem Markt mit einer Rede und Auftritten der Singegruppe Rotfuchs und wiederum dem Fanfarenzug. Ab 13.30 Uhr wird die Coverband The Sixty Beats mit Ken de Burca auf dem Markt auftreten. Den ganzen Tag unterhalten ein buntes Kinderprogramm mit Riesenrad, Trampolin und Karussell sowie Händleraktionen Besucher der Altstadt. (kf)