Frankfurt (Oder) Mich und Paul van Dyk können Sie nicht verwechseln. Erfolgreich sind wir beide. Wer nicht weiß, was Paul macht: Der ist ein weltbekannter, supererfolgreicher DJ aus Eisenhüttenstadt, natürlich in der Hauptstadt berühmt geworden. Meinen geschäftlichen Erfolg erziele auch ich in Berlin, aber verwurzelt bin ich hier. Ich wohne in Lebus, bin verheiratet und Vater eines Teenangers. Ich komme aus Frankfurt (Oder), ging hier zur Schule und in die Lehre, habe meinen Meister in der Handwerkskammer gemacht, bin seit Februar 2017 Obermeister der Malerinnung Oderland.

Die Geschäfte laufen gut, also deutlich und ehrlich gesagt: hervorragend. Mir geht nicht aus dem Kopf, dass sich nicht mehr Jugendliche für Handwerksberufe interessieren. Wissen Sie es? Sie sind doch Eltern und Großeltern, die wissen, dass eine solide Berufsausbildung was wert ist. Jeder von uns weiß, dass er Handwerker braucht. Nicht nur Bauhandwerker. Auch Optiker und Bäcker, auch Zahntechniker und Orthopädieschuhmacher bzw. -mechaniker. Ich denke, ja, da geht was, wenn Sie mit Ihren Stiften reden. Wer einen Handwerksberuf hat, dem ist doch nicht verbaut, noch was anderes im Leben zu machen. Vor wenigen Tagen hielt ich einen blauen Zimmermannsbleistift in den Händen. Auf dem Stand ein sinniger Spruch: „Vom Stift zum Meister!“. Lassen Sie den Gedanken bitte mal sacken.

Kürzlich verkündete die Potsdamer Landesregierung, dass es ab sofort einen Meisterbonus geben wird. Dazu die Meistergründungsprämie und Meister-BaFög. Handwerk wird (wieder) wertgeschätzt. Also: Ich würde wieder einen Meister machen. Da geht nixx drüber! Außer Paul van Dyk. Er und ich haben neben dem Namen das Handwerk als Gemeinsamkeit. Er ist gelernter Nachrichtentechniker (Rundfunkmechaniker) und Tischler. Sie sehen: Ein Handwerksberuf schadet keinesfalls. Vielleicht schaffen wir es, den Star mal zu einem Konzert nach Frankfurt zu holen. Für die Berufsorientierung im Handwerk. Ich bemühe mich drum.