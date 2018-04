Bernau wird zur Open-Air-Bühne

Olav Schröder

Bernau (MOZ) Es ist wieder so weit: In Bernau öffnen zahlreiche Gastronomen ihre Türen für die Lokaltour. Am 30. April beteiligen sich zehn Gaststätten, Cafés und Restaurants an der beliebten Veranstaltung mit ihren Angeboten und reichlich Musik.

Zur Bernauer Lokaltour werden wieder Tausende von Besuchern aus der Stadt, umliegenden Orten und darüber hinaus empfangen. Die Innenstadt wird zu einer riesigen Open-Air-Bühne, verspricht die Bernauer Stadtmarketing-Gesellschaft BeST als Organisator der Lokaltour und präsentiert von der Märkischen Oderzeitung. Und der Eintritt ist natürlich wie immer frei. Am Montag, dem Tag vor dem freien 1. Mai, werden die Gastronomen ihre Pforten ab 18 Uhr für die Lokaltouristen aus nah und fern öffnen.

„Wir lassen Bernau tanzen und bringen den Steintorplatz zum Leuchten“, versprechen beispielsweise das Café am Steintor und das Elysium. Sie sind mit Bierwagen, Foodtruck und Außenbar präsent und bieten Grillspeisen, Longdrinks und Cocktails an. DJ Oldi Tom erfreut die Besucher mit Live-Musik.

Ganz „cool“ kommt das Café „Was mein Herz begehrt“ in den Adlerhöfen daher. Hausgemachtes Eis, Torten und die frischesten belgischen Waffeln weit und breit können dort genossen werden.

Ebenfalls in den Adlerhöfen wartet der Schwarze Adler mit Lilve-Musik und DJ-Power auf. Neben Wein, Sekt, Bier und Bohle gibt es auch alkoholfreie Getränke an Bierwagen und Cocktailbar. Die Outdoorküche öffnet und im Restaurant wird à la carte für besinnliche Stunden geöffnet.

Die Adlerhöfe sollten nicht zu schnell verlassen werden. Die Catalpa Cocktaillounge serviert mit Bier, Cocktails und Lonkdrinks auch Musik für Jung und Alt von DJ Mario. Zusätzlich wird der Grill angeworfen.

Ein paar Schritte weiter sorgt das Restaurant „Zum Zickenschulze“ in der Brauerstraße für Stimmung. Zuständig ist dafür die Live-Band „Sonic Meltdown“. Spezialitäten vom Grill und der Ausschank am Bierwagen mit Lausitzer Kirschporter, Bernauer Torwächter und Bowle sind mit von der Partie.

Gleichfalls in der Brauerstraße (Ecke Berliner Straße) serviert India 1 indische Köstlichen vom Büfett. Passend dazu können sich die Besucher am indischen Rot- oder Weißwein oder am indischen Bier vom Fass erfreuen. Angerichtet wird dies alles mit exotischen Klängen gleichfalls aus Indien.

Gegenüber, ebenfalls an der Straßenecke Brauerstsraße/Berliner Straße, steigt die Metzgerei Schneck in die Lokaltour ein. Sie serviert vier Sorten Leberkäse, Kassler oder Buletten im Brötchen.

Nur ein paar Schritte weiter in der Brauerstraße wird es griechisch. In und vor der Taverne Kreta kann gefülltes Pita-Brot vom Grill mit Gyros, Hähnchen oder Souzouki gekostet werden. Bier, Wein und Mixgetränke werden vom Bierwagen serviert. Garniert wird alles mit musikalischer Unterhaltung vom DJ.

Live-Koch „Nick-Dick“ wird vor dem Café Mühle mit Terrassen-Sitzgelegenheiten in der Mühlenstraße Soljanka im Hexenkessel anrichten. Es gibt Thüringer Röster vom Grill, „!Haisz oder kalt?“ und wohltemperierten Sangria. Musikalisch umrahmt wird dies alles mit Live-Musik von DJ Paule. Nicht zuletzt bieten Bernaus Braugenossen köstliches Bier an.

Ein rasantes Programm unterhält die Besucher so bis tief in die Nacht. Wem das aber noch nicht reicht, der kann sich schon jetzt auf den Herbst freuen. Am 2. Oktober steigt die nächste Lokaltour.