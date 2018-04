Baustellenampel nervt Autofahrer

Olav Schröder

Bernau/Schwanebeck (MOZ) Über erhebliche Verkehrsbehinderungen und lange Staus durch die gegenwärtigen Bauarbeiten auf der Schiefen Brücke zwischen Bernau und Schwanebeck beklagen sich Autofahrer. Auf der Brücke steht seit Montag nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Der Verkehr wird durch eine Baustellenampel geregelt.

Besonders während der Hauptverkehrszeiten kommt es zu langen Rückstaus in Richtung Berlin beziehungsweise bis nach Bernau hinein. „Meine Mitarbeiter sind eine halbe Stunde länger unterwegs als sonst“, kritisiert der Panketaler Unternehmer Peter Thiele. Er verweist auf die gleichzeitige Sperrung der Bahnbrücke zwischen Bernau nach Zepernick. „Solche Arbeiten müssen doch besser aufeinander abgestimmt werden“, fordert er und befürchtet, dass die Einschränkungen über lange Zeit bestehen bleibt.

Am Freitag werden die Arbeiten abgeschlossen, sagt Marek Breternitz, Leiter der Straßenmeisterei in Biesenthal. Dann werde die normale Ampelschaltung wieder in Betrieb genommen und der Verkehr wieder wie üblich fließen. Die Arbeiten seien für die künftige Querung des neuen Rad- und Gehwegs von Schwanebeck-Gehrenberge nach Bernau erforderlich. Dies ist auch der Grund, weshalb die Bürgerinitiative für den Bau des Radwegs wieder optimistischer in die Zukunft blickt. Zwar seien die Verkehrsbehinderungen nicht erfreulich, es sei aber zu hoffen, dass jetzt auch die Arbeiten an der Spundwand für den Radweg fortgesetzt werden, sagt Christel Zillmann, Mitinitiatorin der Bürgerinitiative. Die Bemühungen des Landesbetriebs, die im vergangenen Jahr aus bautechnischen Gründen abgebrochenen Arbeiten fortzusetzen, seien anzuerkennen. Sie hoffe sehr, dass es zu keinen weiteren Verkehrseinschränkungen kommen wird, zumal ab dem 26. Juni wieder der S-Bahn-Verkehr nach Berlin eingeschränkt wird und dann viele Pendler auf das Autos oder Fahrgemeinschaften angewiesen sind.

Christel Zillmann, die auch Gemeindevertreterin der Linken ist, weist zudem darauf hin, dass die Gemeindevertretung in dieser Woche den Leuchtentyp für die Lampen entlang des Radwegs festgelegt hat. Es handelt sich um die Variante 1, bei der eine Blendwirkung vermieden wird. Nicht zuletzt sei die Pflanzung von fast 200 Linden entlang des Weges erfreulich. Von dem Allee-charakter, den die Bäume dem Weg einmal verleihen, werden Radfahrer und Fußgänger profitieren.(fos)