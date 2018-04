Crossrennen auf dem Diehloer Bergring

Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt 154 Fahrer haben auf dem Diehloer Bergring den dritten und vierten Lauf um die Landesmeisterschaft im Motorrad-Biathlon bestritten. Dabei waren auch elf Fahrer des organisierenden MV REW Eko Stahl. Für die besten Eisenhüttenstädter Platzierungen sorgte mit Carlo Krüger der jüngste Fahrer, der einen dritten und zwei zweite Ränge belegte. Beim Auftakt-Wettbewerb in Groß Glienicke hatte er in der Klasse bis 50 Kubikzentimeter drei Siege eingefahren. Von den Erwachsenen waren die Senioren Thomas Knofe und Mario Hille am erfolgreichsten. Jeder wurde einmal Tagesdritter. In der Gesamtwertung ist Hille ebenfalls Dritter.

Am Sonnabend bilden die beiden beim Drei-Stunden-Endurennens in der Teamklasse eine Mannschaft. Für dieses ADAC-Rennen haben etwa 150 Fahrer gemeldet, die Erwachsenen starten ab 11.30 Uhr. Die Kinder sind ab 10 Uhr für eine Stunde unterwegs.