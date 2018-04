TTC krönt fantastische Saison

Peter Stephan

Frankfurt (Oder) Die Tischtennisspieler des TTC Frankfurt haben sich die Meisterschaft in der Verbandsliga gesichert. Im letzten Saisonspiel gelang den Oderstädtern ein 9:5-Erfolg beim TSV Stahnsdorf II, womit sie ihre fantastische Saison krönten. Dennoch will der TTC auf den Aufstieg verzichten.

Mit voller Konzentration und Kampfgeist bestritten die Frankfurter auch ihr letztes Saison-Punktspiel in Stahnsdorf. Wie fast immer in der gesamten Spielzeit ging das TTC-Team mit einem Vorsprung aus den Anfangsdoppel heraus. Waczek/Kretzschmar gestalteten ihre Partie souverän, ohne Satzverlust gewannen sie gegen Schwarze/Sablitzki. Dagegen hatten Rudomina/Witt bei ihren 3:2-Sieg gegen Krüger/Ahrens schon mehr Arbeit zu leisten.

Auch Reiche/Fischer spielten ein gutes Doppel, mussten sich aber doch mit 1:3 am Ende ihren Gegnern beugen. Für klare Verhältnisse sorgen anschließend Kamil Rudomina und Roman Waczek bei ihren Erfolgen und brachten die Gäste auf die Siegerstraße.

Die zwei folgenden Einzel im mittleren Paarkreuz waren dann von Spannung und Dramatik geprägt. Uwe Witt verlor seine Begegnung gegen Andre Ahrens hauchdünn in der Verlängerung. Peter Kretzschmar konnte nach einem 1:5-Rückstand im Entscheidungssatz noch mit viel Routine die Schlinge aus dem Hals ziehen und setzte sich knapp mit 16:14 gegen den jungen Stahnsdorfer Nachwuchsspieler Oliver Scholz durch.

Im Youngster-Duell überzeugte Pit Fischer voll, er gewann mit einer offensiven Spielweise klar mit 3:0 gegen seinen Kontrahenten. Im letzten Einzel des ersten Durchganges fand dann Marco Reiche keine Einstellung gegen Gerd Sablitzki. Der Randpotsdamer setzte immer wieder geschickt seine Rückhand ein und platzierte die Bälle genau in die Ecken, so dass Reiche ohne Chance blieb und 0:3 verlor.

Die beiden Oldies in den Reihen ihrer Mannschaften bestritten danach die Spitzenpaarung des Tages. Wie immer lieferten sich Olaf Krüger und Roman Waczek ein packendes Duell, das diesmal der Gastgeber-Akteur für sich entschied. Kamil Rudomina und Peter Kretzschmar bauten anschließend aber wieder die Mannschaftsführung mit ihren 3:1-Siegen auf 8:4 aus. Auch die Niederlage von Uwe Witt gegen Oliver Scholz schmerzte nicht mehr so sehr, denn Marco Reiche machte den Sack endgültig für das TTC-Team zu. Er gewann nach einem wechselvollen Verlauf das Match im 5. Satz mit 11:8 gegen seinen Stahnsdorfer Widerpart. Damit war die Meisterschaft für die Oderstädter perfekt. Verfolger SG Geltow II hat zwar noch eine Partie zu bestreiten, kann bei drei Punkten Rückstand aber nicht mehr aufschließen. Mit 31:5 Punkten – bei 13 Siegen, drei Unentschieden und nur einer Niederlage gegen Geltow – triumphierten die Frankfurter über ihre Konkurrenz. Sein Aufstiegsrecht in die Verbandsoberliga wird.