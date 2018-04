Tabellenführer lange im Schach gehalten

Dietmar Hahn

Werneuchen Mit einem stark dezimiertem Kader fuhren die Rot-Weißen Handballmänner zum derzeitigen Tabellenführer der Handball-Landesliga Mitte, der SG Westhavelland. Insgeheim hofften die Barnimer auf eine Punkteteilung, auch wenn etliche Spieler fehlten. Die Werneuchener wollten so lange wie nur möglich das Spiel offen halten und sich nicht zu schnell geschlagen geben.

Die Zuschauer mussten aber anfangs erkennen, dass Werneuchen gut ins Spiel kam. Konsequente Angriffe und eine clevere Abwehr machten einen schnellen Vorsprung der Gäste möglich. Wegen zu vieler ausgelassener Chancen konnte sich Werneuchen jedoch nicht entscheidend vom Tabellenführer absetzen. Trotzdem erkämpften die Rot-Weißen aber noch zur Halbzeit eine 11:9-Führung.

In der zweiten Hälfte wurde das Spiel hektischer, geschuldet auch dem Kräfteverschleiß auf beiden Seiten. Technische Fehler, Zeitstrafen und mangelnde Chancenverwertung ließen keine der beiden Mannschaft wirklich davonziehen. Zum Ende hin merkte man aber doch, dass Werneuchen nur mit einem Auswechselspieler angereist war. So unterlagen die Rot-Weißen nach tollem Kampf nur knapp mit 24:27. Trotzdem gebührt der Mannschaft ein großes Kompliment, gegen den Tabellenersten das Spiel so lange offen gehalten zu haben.

Am Sonnabend um 17.30 Uhr empfangen die Rot-Weißen im Hangar 3 den SV Motor Babelsberg.(dha)

Werneuchen: Müller, Heisinger, Gossel, Schiersch, Polke,Hase, Schaffland, Dumke, Hölzer