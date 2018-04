Sextett erkämpft Landestitel

Jürgen Meier

Cottbus Wie im zurückliegenden Jahr war auch diesmal der TSV Cottbus Ausrichter der Landesmeisterschaften für Nachwuchsgewichtheber in der Gruppe der Kinder A bis D. Gekämpft wurde im olympischen Zweikampf und weiteren sechs athletischen Disziplinen wie Bankziehen, Schlussdreisprung, Kugelschocken, Pendellauf, Anristen und Turnen.

Von der TSG Angermünde nahmen sieben Sportler teil. Davon standen letztendlich sechs ganz oben auf dem Siegertreppchen. Allen voran auch hier Karl Wolff, der in der Gruppe der Kinder A (Jahrgang 2007) in der Gewichtsklasse bis 35 kg startete. Karl knüpfte nicht ganz an die Leistungen der Ostdeutschen Mehrkampfmeisterschaften an, überzeugte aber mit besserer Technik im Reißen und Stoßen und schaffte damit nicht nur Gold in seiner Gewichtsklasse, sondern auch den Gesamtsieg in seinem Jahrgang. Gleiches erreichte auch Team-Kamerad Collin Peters im Jahrgang 2006, Gewichtklasse bis 45 kg durch 7,88 m im Medezinballschocken und einer Zeit von 11,5 sek im Pendellauf.

Die weiteren Medaillen wurden an Julia Busch (Gewichtsklasse bis 32 kg), Julien Tech (Gewichtsklasse bis 45 kg), und Justin Goede (Gewichtsklasse über 56 kg) vergeben. Frederik Ruh (Gewichtklasse bis 30 kg) schaffte immerhin Bronze. Alle vier starteten in der Gruppe der Kinder B, verbesserten sich in den Schnellkraftübungen, Pendellauf und Medezinballschocken, womit sie wertvolle Punkte zum Sieg beisteuerten. Auch der jüngste Teilnehmer der TSG, Malte Rudick in der Gewichtsklasse bis 25 kg, Kinder C, konnte sein Leistungsniveau in den Disziplinen Wechselsprint, Kugelschocken und Schlussweitsprung erhöhen, woduch er seinen Kontrahenten Lenny Deuschmann vom USC Viadrina Frankfurt auf den zweiten Platz verwies. (jme)