Duo schlägt sich wacker

Ralf Schulze

Ziesar Zwei junge Kämpfer des SV Schorfheide fuhren mit ihren Trainern zum Ju-Jutsu Anfängerturnier nach Ziesar. Dort stellte sich Mareen Schulze, die eigentlich in der Altersklasse U 10 kämpft, ihren Gegnern in der Gewichtsklasse bis 32 kg der U 12. Ihren ersten Kampf beendete sie klar im Vorteil mit einem Punktestand von 20:5. Den zweiten Kampf bestritt sie gegen einerKämpferin des ersten Ju-Jutsu Vereins aus Bernau. Aus diesem und dem nächsten Kampf ging sie als Verliererin heraus. In der Wurftechnik überzeugten beide. Aus diesem Anfängerturnier konnte Mareen wieder Erfahrungen sammeln und diese dann in den kommenden Wettkämpfen umsetzen. Trotzdem sicherte sie sich Platz 3.

Jakob Dietrich startete in der Altersklasse U 12 bis 47 kg. Wegen der geringen Zahl an Teilnehmern in dieser Altersklasse, hatte der Veranstalter auch Kämpfer der älteren U-15-Klasse gegen Jakob kämpfen lassen. Jakob schlug sich dabei sehr wacker. Dem Kämpfer aus der U 15 bot er mit einer starken Vorstellung ordentlich Paroli. Trotzdem reichte es für den jungen Schorfheider nicht zum Sieg. Jakob fuhr mit einer hart erkämpften und völlig verdienten Silbermedaille nach Hause. (rsc)