Drei Tage Reitsport kein Hindernis

Udo Plate

Altranft (MOZ) Drei Tage voller Reitsport versprechen die Organisatoren des RFV Altranft zum Auftakt der Grünen Saison. Auch wenn den Mitgliedern des Bad Freienwalder Vorstadtklubs bereits mehrere Wochen intensiver Vorbereitung in den Knochen steckt, lassen Clubchef Hartmut Raeck und seine Helfer nichts unversucht, um der Reitsportszene einen perfekten Auftakt zu bieten.

Überall waren an den bisherigen April-Wochenenden Helfer auf der Altranfter Reitanlage anzutreffen, die das Gelände für das Turnier an diesem Freitag, Sonnabend und Sonntag vorbereiten und herrichten. „Angesichts des langen Winters konnten wir auf dem eigentlichen Ort des Geschehens erst recht spät Hand anlegen. Aber jetzt sind wir allemal im Soll. Neben gärtnerischen Tätigkeiten, lag das Hauptaugenmerk natürlich in reitsportspezifischen Arbeiten. So mussten die eingemotteten Hindernisse auf den Spring- und Dressurplatz gebracht werden. Aktuell wässern wir den Platz, damit der Untergrund den Pferden genügend Standsicherheit bietet“, erläuterte Raeck den Zwischenstand der Vorbereitungen am Mittwochabend.

Für die mittlerweile 28. Auflage des Dressur- und Springturniers liegen bereits über 700 Nennungen bei der Meldestelle vor. Das Turnier verspricht wiederum ein hohes Niveau. Die Turnierleitung liegt in den bewährten Händen von Hartmut Raeck und Sabine Groth, als Parcourschef zeichnet Frank Dieter verantwortlich.

Die Tradition der Eröffnung der Grünen Saison, der nun kommenden Freiluftturniere also, hat sich in Altranft fest etabliert. Aus dem gesamten Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern werden insgesamt weit über 250 Pferdesportler in 20 Prüfungen mit ihren Pferden an den Start gehen. Darunter befinden sich zahlreiche bekannte Turnierställe. Auch der gastgebende Altranfter Reitverein ist wieder mit Reitern dabei, die ihre Nachwuchspferde vorstellen werden. Viele Reiter sind schon zum X- Mal in Altranft dabei.

Das Turnier beginnt am Freitag um 11.30 Uhr mit der Springpferdeprüfung der Klassen A* und A** mit mehr als 60 Nennungen. Es folgen ab 12.45 Uhr Springpferdeprüfung Klasse L sowie der Stilspringwettbewerb der Klasse E. Abschluss des ersten Turniertages wird ab 16.30 Uhr eine Springprüfung der Klasse A** für Nachwuchsspringpferde sein. Hier kann vom Veranstalter 50 Nennungen vermeldet werden.

Der Sonnabend steht zunächst ganz im Zeichen des Dressursports und startet um 9 Uhr mit der E-Dressur., der ab 10.15 Uhr die Dressur der Klasse A folgen wird. Begonnen wird der zweite Turniertag allerdings bereits um 8 Uhr dem Auftakt der Turnierserie um den Sparkassen-Oderlandcup mit den Springpferdeprüfungen der Klasse A und L. Hier liegen bereits über 120 Nennungen vor. Ab 13 Uhr folgt die Mannschaftswertung in einem Springen der Klasse A der Klasse L und ab 16 Uhr gibt es die 2-Phasen-Springprüfung der Klasse M mit mehr als Nennungen.

Der Sonntag gehört nochmals den Springreitern, die um 9.30 Uhr mit einem Punktspringen der Klasse L den Turnierschlusstag einläuten. Ab 12 Uhr beginnen die Springprüfungen der Klasse M* und L und als Höhepunkt des Tages gibt es zum Abschluss um 16 Uhr der Große Preis, ein M**-Springen mit Siegerrunde mit bisher 36 Nennungen.

Etliche Helfer des RFV Altranft sorgen dafür, dass die Sportler und Besucher gute Bedingungen vorfinden.Zudem ist an allen Tagen eine gute Bewirtung rund um den Turnierplatz sichergestellt.