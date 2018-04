Neuzugang aus Leipzig sorgt für Furore

Kerstin Macht

Gera (Jörg Richter) Als einziger Schwimmer des ESV Frankfurt ging Niklas Richter (Jahrgang 2003) bei den Offenen Geraer Stadtmeisterschaften an den Start. Der 15-Jährige, der erst vor kurzem von Leipzig nach Frankfurt gewechselt ist, gewann einmal Gold (50 m Rücken) und viermal Silber (50 und 200 m Rücken, 50 m Brust und Mehrkampfwertung). Der Wettkampf in Gera war für den jungen Athleten die Generalprobe für den Jahres-Höhepunkt, die Deutschen Jahrgangsmeisterschaften Ende Mai/Anfang Juni, wo er sich über 50 und 100 m Rücken qualifiziert hat. „Ich bin in Gera über alle Strecken an meine Bestzeit herangeschwommen“, freute sich der 1,96 Meter große Schwimmer. Über 50 Meter Brust (35,60 s) und 100 Meter Rücken (1:03,80 min) schaffte er gar neue persönliche Rekorde.

„Für uns ist Niklas eine Bereicherung. Wir freuen uns, dass er den Weg zum ESV gefunden hat und werden ihn natürlich im Rahmen unserer Möglichkeiten unterstützen“, erklärte Trainer Christian Hendel, der sich mit den Leistungen seines neuen Schützlings sehr zufrieden zeigte. Auch bei den Landestitelkämpfen in Potsdam glänzte Richter über 50 Meter mit Gold, seine Vielseitigkeit zeigte er aber auch über 400 Meter Lagen, wo er ebenso den 1. Platz belegte.

Niklas folgte den Spuren seines Bruders Franz Richter nach Frankfurt, der schon seit 2011 im Leistungszentrum der Ringer trainiert. „Ich hatte auch mit Ringen begonnen, aber auf Grund meines schnellen Wachstums haben mich meine Eltern zum Schwimmtraining geschickt und da habe ich gleich richtig Erfolg gehabt“, erzählt Niklas, der sein Zimmer im elterlichen Hause mit Medaillen und Urkunden förmlich tapeziert hat. „Wir haben uns für den Wechsel nach Frankfurt entschieden, weil man hier Sport und Schule sehr gut unter einen Hut bringen kann und alles einschließlich Internat miteinander harmoniert“, erklärt Familie Richter. Auch der ältere Sohn Franz hat an der Oder gute Erfahrungen gesammelt und greift nun dem jüngeren Bruder etwas unter die Arme und übt bei den Schützen eine zusätzliche Sportart aus. „Die körperliche Belastung beim Schwimmen war in Leipzig natürlich weitaus höher als hier beim Schießen, am Ende muss er ja auch abtrainieren“, hat der Cheftrainer der Schützen Benno Bölke nichts gegen die Liebe seines Schützlings zum Schwimmen. „Es macht wieder richtig Spaß, Schule und Sport – das passt alles“, sagt Niklas Richter, für den das Erreichen der Finalläufe in Berlin ein großer Erfolg wäre. Und ist man einmal im Finale, „dann ist alles möglich“, hat sich der Athlet einiges vorgenommen.