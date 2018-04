Jona und Tim mit 24 Toren

Michel Nowak

Grünheide Die B-Jugend-Handballer von Rot-Weiß Friedland haben das tor-reiche Kreispokal-Finale gegen den SV Jahn Bad Freienwalde mit 34:41 (15:20) verloren, sich dabei aber ordentlich verkauft.

Gegen den voraussichtlichen Kreisliga-Meister aus der Kurstadt, der erst ein Punktspiel verloren hat, konnte die Mannschaft von Trainer Juri Schlünz in der Grünheider Löcknitzhalle eine Viertelstunde lang mithalten – zu diesem Zeitpunkt stand es 6:6. Danach zogen die körperlich überlegenen Bad Freienwalder das Tempo an und konnten sich bis zur Halbzeit vor allem durch Simon Pascal und Tim Gollung schon eine beruhigende Führung erarbeiten.

Die Friedländer gaben sich aber auch in der zweiten Hälfte nicht auf und begrenzten den Rückstand bis zum 27:32 (47.) weiter auf fünf Tore. Vor allem Tim Draßdo hielt sein Team mit allein insgesamt 15 Treffern im Spiel. Erst in den Schlussminuten bauten die vom Trainer-Trio Enrico Schwadke, Torsten Raeck und Martin Berthy betreuten Kurstädter, allen voran durch ihren zwölffachen Torschützen Pascal, den Vorsprung noch etwas aus.

Für die Friedländer war es im laufenden Pokalwettbewerb das dritte Auswärtsspiel: Im Januar hatten sie 41:25 bei Liga-Schlusslicht SV Petershagen/Eggersdorf gewonnen, im März gelang ein 31:21 bei Stahl Eisenhüttenstadt. Nach dem Finale in Grünheide konnten die Rot-Weißen durchaus stolz ihre Silbermedaillen in Empfang nehmen. Und vorausgesetzt, das Team gewinnt die ausstehenden Kreisliga-Partien – angefangen am Sonnabend erneut in der Petershagener Giebelsee-Halle, ist auch in der Meisterschaft der zweite Platz hinter dem wahrscheinlichen Double-Gewinner drin. (min)

Rot-Weiß Friedland: Jonas Schur – Jona Perlitz 9, Tim Draßdo 15, Wenzel Bolatzky 2, Philipp Wiemer, Max Glasse 1, Nico Mendel 3, Bjerne Rudolf 1, Jan Kurylyszyn 3