Grünheider Pokal-Doppelpack

Michel Nowak

Grünheide Zwei Handball-Mannschaften des Grünheider SV traten in eigener Halle zu Kreispokal-Finalspielen an – und beide Male konnten sie sich den Titel sichern. Die Senioren gewannen 26:18 (12:8) gegen den SV Jahn Bad Freienwalde, und die zweite Frauenmannschaft besiegte die OSG Fredersdorf-Vogelsdorf mit 21:19 (8:10).

In der ersten Partie des Tages wurden die GSV-Senioren ihrer Favoritenrolle gerecht. Schnell führte der ungeschlagene Kreisliga-Meister – auch dank vier sicher verwandelter Siebenmeter von Ralf-Peter Fitzke – gegen den Liga-Vierten mit 9:3 (21. Minute). Hinzu kam, dass Ray Winkler im Grünheider Tor zeitweise wie eine Mauer die Gegner verzweifeln ließ. Die Freienwalder konnten allerdings vor allem durch Treffer von Guido Juhre bis zur Halbzeit wieder etwas verkürzen.

In einem dann phasenweise etwas zerfahrenen Spiel wechselten die Gastgeber komplett durch und waren vor allem durch Marco Lufter und Olaf Große erfolgreich. Spätestens als Ulf Kreuziger zehn Minuten vor dem Ende das 20:12 erzielte, stand der Pokalerfolg fest. Betreuer Stefan Lichtblau erzielte selbst den 26:18-Endstand.

Es war ein verdienter Erfolg für den Grünheider SV, der sich damit den Pokal vom MTV Altlandsberg zurückholte. Den Vorjahressiger hatte der GSV in einem denkwürdigen Halbfinale in der Erlengrund-Halle mit 34:33 nach Siebenmeterwerfen bezwungen. Nächste Herausforderung für den Double-Gewinner ist nach dem letzten Punktspiel am Sonntag beim Schlusslicht in Müncheberg die Brandenburger Seniorenmeisterschaft am 6. Mai in Premnitz.

Grünheider SV: Ray Winkler, Lutz Wohlfeil – Marco Lufter 6, Jörg Petschat 3, Ralf-Peter Fitzke 5/4, Olaf Große 5/2, Thomas Fritz 2, Sven Gerlach, Hans-Jürgen Ansorge, Sven Pöggel 1, Dieter Plath, Ulf Kreuziger 2, Stefan Lichtblau 1, Heinz Engel 1

Ihren ersten Titel in einem Pflicht-Wettbewerb überhaupt holte derweil die Grünheider Frauen-Abteilung. Die zweite Mannschaft – ein Zusammenschluss von Spielerinnen derBSG Pneumant Fürstenwalde und des GSV – hatte sich im Kreispokal mit Akteurinnen der ersten (Verbandsliga-)Mannschaft verstärkt, die nicht im Landespokal dabei waren. Nach den geltenden Handball-Regularien ist das zulässig.

Nach Siegen über den desig-nierten Kreisliga-Meister HSV Müncheberg/Buckow (23:18) und den Neuenhagener HC (22:5) wartete im Endspiel mit der OSG Fredersdorf-Vogelsdorf ein harter Brocken. Auf Kreisebene hatte die Mannschaft von Trainer Wolfgang Peter in den vergangenen Jahren praktisch alles gewonnen, was es zu gewinnen gab.

Die Grünheiderinnen wollten die Pokal-Trophäe aber unbedingt in der eigenen Halle behalten, das war von Beginn an spürbar. Es entwickelte sich ein zähes Ringen, bei dem die erfahrenen Gäste zur Pause mit zwei Toren vorn lagen. Bis auf 13:9 (38.) konnten sie die Führung ausbauen.

Dann aber verkürzten die Einheimischen Tor um Tor. Die Deckung stand jetzt sicher, den Fredersdorferinnen gelang minutenlang kein Treffer mehr. Friederike Wunsch erzielte am Kreis stattdessen den umjubelten Ausgleich zum 16:16 (47.). Auch beim 19:17 (55.) und der daraus resultierenden ersten Zwei-Tore-Führung war sie wieder erfolgreich. Und obgleich draußen herrliches Sommerwetter herrschte, bereute wohl keiner der Zuschauer sein Kommen. Am Ende gelang den Grünheiderinnen ein 21:19-Sieg in diesem spannenden Pokalfinale, der anschließende Jubel war schier grenzenlos.

GSV: Jessica Barke – Claudia Diederitz,Susanne Warnst 1, Stefanie Broßmann, Eileen Held, Anke Scheibe, Anne-Kathrin Rochow 1, Anja Rudolph, Lisa-Marie Warschau 1/1, Kristin Rothe 7/1, Friederike Wunsch 3, Lea Besler, Sandra Pohle 3, Jana Szerpinski 5

Zwei weitere Grünheider Pokalsiege könnten indes nochfolgen. Am 5. Mai spielen die Jungen der E- und der D-Jugend ebenfalls in der Löcknitzhalle jeweils gegen den HSV Wildau. Wegen einer Turnierteilnahme der Gäste waren diese beiden Endspiele m eigentlichen Pokal-final-Wochenende des Kreises verlegt worden.