Dreimal Gold für Rauener Mädels

Yvonne Bunke

Worms Mit drei Goldmedaillen sind die Kunstradfahrerinnen der SG Rauen von Wettbewerben in Worms zurückgekehrt. Dort gab es den 41. Cup und das Turnier der Jugend.

Rund 650 Kilometer von zu Hause weg zeigten sich die Rauener Kunstradmädchen beim Wormser Kunstradsport-Cup und dem Turnier der Jugend von ihrer besten Seite. Die beiden Wettkämpfe sind internationale Meisterschaften, an denen neun Nationen teilgenommen haben.

Der Wormser Cup ist ein Vereinswettbewerb, bestehend aus jeweils drei Startern oder Mannschaften des jeweiligen Vereins. Die Starts finden meist zeitgleich auf drei Flächen statt. Am Ende werden die einzelnen ausgefahrenen Punktzahlen mit Multiplikatoren zum Team-Ergebnis addiert.

Für die SG Rauen starteten im Team 1 Julia Bunke (Einer Kunstradsport Juniorinnen), Joline Bretsch (Einer Schülerinnen U 13), Julia Bunke und Isabelle Keller (Zweier Juniorinnen), im Team 2 Isabelle Keller (Einer Juniorinnen), Josephie Krause (Einer Schülerinnen U 15) sowie Tessa Schönherr, Josephie Krause, Anne Thiel und Anish Tettenborn (Vierer Einradsport Schülerinnen) sowie im Team 3 Tessa Schönherr, Helene Giebler (beide Einer Schülerinnen U 13) und Delia-Celine Kuschel (Einer Schülerinnen U 11). Die zehn Mädchen zeigten sich im Team von ihrer starken Seite. Insgesamt gingen 64 Teams an den Start.

Die SGR 1 verbesserte sich um drei Plätze und wurde mit 360,91 Punkten 13. Joline und der Zweier Julia/Isabelle erreichten eine neue persönliche Bestleistung. Auch die Zweite zeigte ebenfalls sehr gute Leistungen. Die Mädchen steigerten sich um zwei Plätze und belegten in der Mannschaftswertung Rang 20. ( 272,65). Die drei Mädchen der SGR 3 verbesserten sich um zwölf Ränge auf den 28. Platz (234,01). Tessa erreichte eine neue persönliche Bestmarke.

Tags darauf fand das Turnier der Jugend statt. Dort kämpfte wieder jede für sich in der eigenen Disziplin und Altersgruppe. Im Einer Kunstradsport Schülerinnen U 11 gingen 25 Sportlerinnen an den Start. Delia Kuschel war bei ihrem ersten großen Wettkampf sehr aufgeregt, trug ihre Kür auf dem Kunstrad aber prima vor. Ausgefahrene 41,34 Punkte hießen am Ende Platz 8.

Auch eine Altersklasse höher in der U 13 waren 25 Sportlerinnen dabei. Die Punktzahlen liegen sehr eng beieinander und es war ein spannender Wettbewerb.

Joline Bretsch zeigte ihre Kür auf dem Kunstrad einwandfrei vor und konnte ihre Konkurrentin vom RC Vorwärts Speyer, die 6,3 Punkte mehr aufstellte, hinter sich lassen. Mit einem enormen Punktvorsprung von über sieben Zählern holte sich Joline den Gold-Pokal (69,30). Tessa Schönherr verteidigte ihren aufgestellten vierten Platz mit 54,61 Punkten. Helene Giebler erreichte Platz 8 (44,75). Yasmin Keller verbesserte sich gleich um drei Ränge und wurde Neunte (43,28) Punkte.

18 Starterinnen gingen in der U 15 an den Start. Josephie Krause vertrat hier die SG Rauen. Sie erreichte mit ausgefahrenen 50,00 Punkten Platz 5. Bei den Einer Juniorinnen war 22 Sportlerinnen dabei. Auch hier waren die Konkurrenz sehr groß und die eingereichten Punkte sehr eng beieinander. Julia Bunke zeigte ihre erlernten Übungen auf dem Kunstrad hoch konzentriert und fehlerfrei. Eine neue Bestmarke von 118, 37 Zählern bedeutete am Ende den Sieg. Isabelle Keller zeigte ein neues Programm und konnte damit punkten. Sie verbesserte ihre Bestmarke um sechs Zähler – Fünfte (87,72).

Im Zweier Kunstradsport der Schülerinnen kämpften sieben Paare um den Pokal. Helene Giebler und Yasmin Keller absolvierten ihre Kür auf den Kunsträdern sehr gut. Sie rutschten mit nur 0,1 Punkten ganz knapp an Platz 3 vorbei– 26,48 Zähler bedeuteten eine neue Bestmarke.

Bei den Juniorinnen starteten acht Duos. Julia Bunke und Isabelle Keller zeigten auch hier wieder eine super Kür und verbesserten ihre Bestmarke abermals. Mit einem großen Vorsprung und ausgefahrenen 77,12 Zählern holten sie den dritten Sieg nach Rauen.

Vier Schülermannschaften kämpften im Vierer Einradsport um die Plätze. Das Team der SG Rauen mit Tessa Schönherr, Josephie Krause, Anne Thiel und Anish Tettenborn übertraf ihre Bestmarke vom Vortag noch einmal und holte Rang 3 (71,65).