Jüngste Fürstenwalder zeigen ihr Können

Renee Freyer

Berlin Mit guten Leistungen präsentierten sich die jüngsten Sportler des Box-Clubs Fürstenwalde beim „Küken-Turnier“ des Berliner TSC. Nach einer Leistungssteigerung im Vergleich zu ihrem ersten Wettkampf erkämpfte Leni Schulz (10 Jahre) eine Bronzemedaille gegen die Schwedterin Melina Passler. Eine Silbermedaille eroberte Lara Riegler (13). Sie unterlag im Finale der Berlinerin Lea Fee Butschkau.

Fabrice Böhme (12) und Timmy Böhme (14) zeigten im Finale sehr gute Kämpfe. Dennoch mussten sie aber die Siege dem Ludwigsfelder Ramsan Mansurow beziehungsweise dem Berliner Can Ünal knapp überlassen. Auch Alex Lich (12) konnte sich über einen zweiten Platz gegen den Berliner Rahimic freuen. Alle drei Fürstenwalder mussten gegen schwerere Gegner ran, aber zeigten gute Leistungen.

Ilja Schmitko (10) besiegte im Finale den schwereren Schwedter Justin-Wilhelm Brill und gewann somit die Goldmedaille. Seinen Finalkampf gestaltete auch Achmed Achmatov (12) gegen den Berliner Döring durch wechselndes Angriffs- und Verteidigungsboxen erfolgreich.

Am Wochenende nehmen die jüngsten BC-Sportler (9 bis 12 Jahre) mit ihrem Trainer Andre Schumacher an einem gemeinsamen Training mit anderen Brandenburgern Vereinen am Olympiastützpunkt in Frankfurt (Oder) teil. Neben einem Vormittag- und Nachmittag-Übungen, werden die Sportler mit einer Führung durch den Stützpunkt mit den Internat, der Schule und den Trainingsstätten vertraut gemacht.

Zeitgleich absolviert Trainer Renee Freyer mit seinen Teilnehmern für die bevorstehenden Internationalen Deutschen Meisterschaften der Kadetten mit Fabi und Timmy Böhme sowie Moussa Kassab Einzeltraining mit Tatzenarbeit und Sparring.

Gegenwärtig laufen die organisatorischen Vorbereitung auf das Fürstenwalder Turnier, die „offene Kreismeisterschaft“, mit 20 eingeldenen Teams aus vielen Bundesländern und Brandenburger Vereinen. Dieses Turnier findet am ersten Juniwochenende in der Fürstenwalder EWE-Sporthalle in der Frankfurter Straße statt. (rfr)