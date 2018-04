Jungs überraschen

Lukas Lünz

Schulzendorf. Bei der Landesmeisterschaft der U-13-Volleyballer spielten die sechs besten Teams aus Brandenburg. Der VC Angermünde zeigte sich sehr souverän und nahm schließlich den Vize-Landesmeistertitel mit Hause. Er qualifizierte sich damit für das Nordost-Championat im Juni.

Nach der Auslosung war bekannt, dass der VC Angermünde in seiner Gruppe gegen die Jungen aus Potsdam II und Königs Wusterhausen spielen mussten. In der ersten Runde hatte der VCA noch frei und übernahm das Kampfgericht. Der VCA spielte in der zweiten Runde gegen die Reserve aus Potsdam. Dort gewann er erwartungsgemäß mit 2:0 (18:25, 21:25). Nach kurzer Pause spielten die Uckermärker im letzten Gruppenspiel gegen die Netzhoppers aus Königs Wusterhausen. Es ging um den Gruppensieg und somit um ein entscheidendes Match für das Halbfinale. Mit den besten drei wie Lotti Sobolewsi, Norwin Brandstädter und Emil Stodtmeister beginnend führte der VCA schnell mit 6:0. Trotz einer Auszeit des Gegners spielte der VCA sehr stark und ohne eigene Fehler den Satz ungefährdet zu Ende. Der zweite Satz begann anders, als der Erste. Die Netzhoppers erspielten sich einige Punkte. Trotzdem kämpften sich die Angermünder stark zurück und setzten sich mit einigen Punkten ab. Auch Cedric Löhn, Kevin Gabbe und Yannik Priebe, die normalerweise in der Altersklasse U 12 spielen, kamen in allen Spielen zum Einsatz. Mit dem besten Match des Tages gewann das VCA-Team auch den zweiten Satz souverän 2:0 (12:25, 13:25).

In Gruppe A wurden die Landeshauptstädter Erster und das Team aus Wildau kam auf Platz 2 ein. Das Halbfinale spielte der VCA gegen Wildau – es ging um die Teilnahme an den Nordostdeutschen Meisterschaften. Kapitän Emil Stodtmeister führte das Team an und es gewann mit einer tollen spielerischen Leistung jeweils mit 25:12 in beiden Sätzen. Beim letzten erspielten Punkt war die Freude bei Spielern und Trainern riesengroß, das Finale war erreicht und die unerwartete Teilnahme zu den Nordostdeutschen Meisterschaften stand bereits fest. Im zweiten Halbfinale gewannen die Jungs aus Potsdam gegen den 1. VC Wildau. Im Endspiel gegen Potsdam verlor der VCA zwar das erste Spiel des Tages, trotzdem waren alle Ziele erreicht und er konnte nach vier anstrengenden Spielen mit Stolz zurück in die Heimat fahren.

Den Vizelandesmeistertitel im Land Brandenburg sicherten sich Lotti Sobolewski, Cedric Löhn, Kevin Gabbe, Yannik Priebe, Emil Stodtmeister und Norwin Brandstädter. Des Weiteren qualifizierte sich der drittplatzierte 1. VC Wildau und die Landesmeister aus Potsdam zu den Nordostdeutschen Meisterschaften.

Der nächste große Spieltag, allerdings für die U 14 der VCA, findet am 6. Mai statt. Sie fährt ebenfalls zu den Nordostdeutschen Meisterschaften.