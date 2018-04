Schlappe in Oranienburg

Oliver Viert

Am jüngsten Spieltag der Handball-Brandenburgliga gab es für die Kurstädter die vierte Niederlage in Folge. Die Jahn-Sieben musste extrem ersatzgeschwächt in dieses Spiel gehen und verlor mit 31:38 gegen die Männer des Oranienburger HC II. Der Gastgeber hingegen konnte einen vollen Kader aufbieten und sich zudem mit Eike Wertz aus dem Drittligateam verstärken. Er und Michael Schulz brachten es allein auf 20 Tore und machten an diesem Tag den Unterschied aus.

Das Spiel begann mit leichten Vorteilen für die Oranienburger. Konnte man noch bis zum 3:3 mithalten, musste man die Oranienburger wenig später auf 10:5 davon ziehen lassen. Vor allem leichte Ballverluste im Angriff luden den Gegner zum Kontern ein. Die Freienwalder fingen sich jedoch konnten ihrerseits selbst Kontern und verkürzten in etwas mehr als einer Minute auf 10:8. Bis zum 13:12 blieb man auf Schlagdistanz und hatte mehrfach die Chance zum Ausgleich. In den letzten zehn Minuten machten sich dann die fehlenden Wechselmöglichkeiten und die lange Saison bemerkbar. Oranienburg konnte mit vielen einfachen Toren ein 5:0 hinlegen und den Kurstädtern auf 18:12 enteilen. In den letzten fünf Minuten der ersten Halbzeit wurde der Abstand noch um ein Tor verkürzt und mit einem 22:17 ging es in die Kabinen.

Man hatte sich für die zweite Halbzeit viel vorgenommen, doch die Verunsicherung bei den Spielern war schon zu groß. Schnell gab es zwei weitere Gegentore und Jahn lief nun einen Sieben-Tore-Rückstand hinterher. Doch kampflos wollten sich die Freienwalde nicht geschlagen geben. Das Kurstädter Spiel wurde nicht unbedingt schöner, jedoch viel kampfbetonter. Tor um Tor robbten sie sich heran und konnten in der 51. Minute auf 32:29 verkürzen. Zwei weitere Oranienburger Treffer brachten die Hausherren wieder auf fünf Tore in Front. Danach eröffnete sich für Freienwalde die letzte und beste Chance, das Spiel zu drehen. Mike Schröder bekam doppelte zwei Minuten Strafe und wenig später gesellte sich Michael Schulz hinzu. Leider gelang es der Jahn-Sieben nicht, daraus Kapital zu schlagen. So fehlte auch in dieser Phase, wie schon gegen Ende von Halbzeit eins die Kraft, um dieses Spiel noch zu drehen. Betrachtet man den kompletten Spielverlauf, wäre dies mit Sicherheit auch nicht gerecht gewesen. Oranienburg gewann verdient.(vie)

Bad Freienwalde: Marcus Schultz,Lars Schäfer – Chris Mattias (9), Gregorz Kowalkowski (4), Oliver Viert (6), Raik Höhne (1), Marc Hieronimus (1), Leon Jagow (6), Christian Krause (2), Markus Block (2), Daniel Untermann