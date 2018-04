Mutmaßlicher Mörder kam ohne Verwahrung davon

Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Neuruppin. Wäre der Mord an der früheren Bootsverleiherin Jutta K. aus Alt Ruppin verhinderbar gewesen? Diese Frage stellte sich nach dem vierten Verhandlungstag gegen den mutmaßlichen Täter Friedrich-Wilhelm K. Denn bereits vor acht Jahren drohte ihm die Sicherungsverwahrung. Damals wurde er wegen sexueller Nötigung verurteilt. Ein Sachverständiger erklärte 2010, es gebe zwar einen Hang zu Straftaten, nicht aber zu Gewalttaten. Im aktuellen Fall empfahl ein Sachverständiger am Mittwoch allerdings eine Sicherungsverwahrung.

Höchst unzufrieden ist Gerd Schnittcher, der Anwalt des als Nebenkläger auftretenden Sohns der Getöteten, indes mit der Rolle der Bewährungshelferin von K. Sie habe ihren Klienten im Wissen um dessen Fetisch für ältere Frauen in eine Wohnung auf dem Grundstück der mit 61 Jahren ums Leben gekommenen Alt Ruppinerin vermittelt – und damit genau in sein Beuteschema, so Schnittcher. Daher behält er sich vor, nach Abschluss des laufenden Prozesses ein Amtshaftungsverfahren gegen die Bewährungshelferin anzustrengen. Ob auch die Staatsanwaltschaft ein juristisches Nachspiel anstrebt, ließ Oberstaatsanwalt Andreas Pelzer auf RA-Nachfrage vorerst offen.