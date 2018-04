„Nett, höflich, bescheiden“

Maria Neuendorff

Berlin (MOZ) Ilyas A. steht wegen heimtückischen Mordes aus Habgier vor dem Berliner Landgericht. Für drei Euro und ein Handy soll der 18-Jährige eine 60-jährige Passantin umgebracht haben. Die Betreuerinnen einer Notunterkunft für obdachlose Jugendliche beschreiben den Angeklagten durchweg als nett und umgänglich.

Wenn das „Sleep In“ jeden Abend um 22 Uhr öffnet, empfangen die Sozialarbeiterinnen die Gäste meist schon am Tor. Ilyas A. gehörte in der Notübernachtung für jugendliche Obdachlose im Sommer vergangenen Jahres zu den gern gesehenen Gästen. „Er war immer freundlich, höflich und bescheiden, und hat sich im Gegensatz zu vielen anderen Jugendlichen ordentlich verhalten“, sagt Jenny B. am Mittwoch im Zeugenstand.

Es ist der vierte Prozesstag um den Mord an einer 60-jährigen Passantin im Tiergarten. Der junge Mann, der der Verhandlung regungslos folgt, soll die Kunsthistorikerin überfallen und erwürgt haben. Die Beute betrug gerade mal drei Euro und ein Handy.

Der Fall hatte bundesweit für Entsetzen und eine erneute Debatte über den Umgang mit Kriminellen, die eigentlich ausreisen müssten, ausgelöst. Der junge Tschetschene, der 2014 als 15-Jähriger alleine nach Deutschland eingereist war, hatte schon im Sommer 2015 drei alte Frauen beraubt. Eine 75-Jährige, die sich wehrte, verletzte er schwer.

Für die Taten wurde er zu 18 Monaten Haft verurteilt. Nach der Entlassung sollte er nach Russland ausgewiesen werden. Doch weil er noch minderjährig war, wurde die Abschiebung aufgeschoben. Auch als er am 10. August 2017 volljährig wurde, passierte nichts. „Er hat uns gesagt, dass er frisch aus dem Knast entlassen ist und er sich bei uns melden soll“, erinnert sich Jenny B.

Wie auch ihre Kolleginnen berichtet sie, dass Ilyas A. keine Drogen genommen und keinen Alkohol getrunken habe. Zudem habe er gut Deutsch gesprochen. Über seine Familie, die in Polen lebt, und seine Wünsche hätte man sich jedoch nicht unterhalten. „Wir sind nicht in die Zukunft gegangen. Die Abschiebung stand ja über allem“, sagt eine weitere Betreuerin aus. „Er wollte auf jeden Fall in Deutschland bleiben. Das war für ihn ganz klar.“

Das Leben in Berlin dürfte allerdings kein einfaches gewesen sein. Im „Sleep In“ mit vier Dreibettzimmern, das seine Gäste um 9 Uhr morgens wieder in die Obdachlosigkeit entlässt, dürfen Minderjährige maximal zwölf Mal und über 18-Jährige sogar nur sechsmal im Monat ein Bett belegen. „Er hat seine Nächte bei uns immer abgeschlafen“, berichtet Jenny B. Mit den anderen Jugendlichen habe sich Ilyas A., der immer alleine kam, gemäßigt im angeschlossenen Café unterhalten. Nur einmal habe sie eine Auseinandersetzung am Morgen mitbekommen. „Er hat eine Jugendliche geneckt, die bei Kleinigkeiten ausrastet. Sie ist ihn dann verbal sehr angegangen. Er war selbst überrascht und ist dann schnell weg.“

Der Vorfall trug sich am Morgen des 5. September zu: Am Abend trifft sich die Kunsthistorikerin Susanne F. im Schleusenkrug mit zwei Freundinnen. Kurz nach 22 Uhr läuft sie den schwach beleuchteten, aber im Sommer auch abends noch belebten Weg zum Bahnhof Zoo. Ilyas A. behauptet, ihren Leichnam erst in den Morgenstunden im Gebüsch gefunden und nach Wertsachen durchsucht zu haben. Zur Tatzeit gegen 22.15 Uhr sei er in einem Internetcafé gewesen, wo er auch die Nacht verbracht hätte.

Die Betreuer des „Sleep In“ jedenfalls bekommen ihn erst wieder am Abend des 6. September zu sehen. Es sei das einzige Mal, dass sie ihn alkoholisiert erlebt habe, berichtet Jenny B. im Zeugenstand. „Er stand schon schwankend am Tor und war verlegen. Er hat sich dann einen Eimer ans Bett gestellt und ist gleich schlafen gegangen.“