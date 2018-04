Baubeginn in Biesenbrow

Es geht los: So sah die Baustelle am Dienstag aus. Im Herbst soll bereits die Übergabe sein. © Foto: Kerstin Unger

Kerstin Unger

Biesenbrow (MOZ) Viele Einwohner Biesenbrows haben am Dienstag den Baubeginn des neuen Dorfgemeinschaftshauses gefeiert. Im Herbst soll es bereits fertig sein.

Es habe lange gedauert von der ersten Idee bis zum großen Projekt, das nun mithilfe der Stadt, der Architekten und Baufirmen in Angriff genommen wird. „Es war nicht ganz einfach, aber wir haben es gepackt. Ich bin glücklich und erleichtert, dass es endlich losgeht“, sagte die Ortsvorsteherin Birgit Ludewig. Dass so viele Biesenbrower Einwohner zum feierlichen Baubeginn kommen, überraschte sie und den Angermünder Bürgermeister Frederik Bewer, der ebenfalls zum ersten Spatenstich kam. Der war eher symbolisch. Stattdessen hatte die Baufirma Huhnholz schon Kies angefahren und hinter dem Feuerwehrgebäude aufgeschüttet, wo demnächst getagt und gefeiert wird.

„Das ist ein wichtiger Moment für Biesenbrow“, meinte der Bürgermeister. Er sei schon viele Male im Ehm Welks Geburtsort gewesen. „Ich komme gerade von einem Termin, bei dem es um das Haus Uckermark ging“, verriet er. Es wurde auch darüber beraten, wie man die Menschen vom Museum heraus nach Biesenbrow bringe. „Ich hoffe, das Dorfgemeinschaftshaus wird auch ein Anlaufpunkt für die Einwohner sein, für die Gemeinschaft, Feierlichkeiten und Veranstaltungen“ , sagte Frederik Bewer. Derzeit wird auch ein Projekt geplant, bei dem Kultur in die Landschaft gebracht und finanziell unterstützt werden soll. „Biesenbrow wird ein Teil davon sein und regelmäßig das Leben mit Kultur bereichern “, versprach er.

278 000 Euro werden für das Biesenbrower Dorfgemeinschaftshaus investiert. Davon fördert das Land Brandenburg 187 000 Euro. Knapp 100 000 Euro gibt die Stadt Angermünde dazu. Die Bauleistungen bleiben vorwiegend in der Region. Die ersten Lose sind an die Baufirma Huhnholz aus Angermünde und die Dachdeckerfirma Dersin in Kerkow vergeben worden, berichtete Christiane Kandula vom Bauamt. Die weiteren Vergaben sind in Vorbereitung.

Ende September oder Anfang Oktober wolle man wieder hier stehen, wenn alles läuft, hieß es. Dann soll der Anbau von gut 90 Quadratmetern Grundfläche eröffnet werden. Hier kann schon Silvester gefeiert werden, meinte der Bürgermeister. Der Multifunktionsraum für 60 Personen mit Küche, Sanitärbereich und Durchbruch zum Beratungsraum der Feuerwehr wird ein modernes Gebäude aus viel Glas, Metallrahmen und geputzten Wänden. Er soll künftig für die Senioren und Jugendarbeit, für Versammlungen, Vereins- und Kulturveranstaltungen, touristische Zwecke und auch private Feiern genutzt werden.

Nach den kurzen Reden lud Pfarrer Michael Heise alle Gäste ins Gemeindehaus an der Kirche ein. Hier waren die Tische mit Kaffee und Kuchen gedeckt. Mit einem Glas Sekt wurde auf das gute Gelingen angestoßen. Dienstagnachmittag treffen sich hier ohnehin immer die Mitglieder der Kirchengemeinde. Pfarrer Heise hatte ein lustiges Buch mitgebracht, das er hier in gemütlicher Runde vorstellen wollte. Und Zeit zum Plaudern war auch.

Ein Dorffest wie sonst wird es in diesem Sommer wohl nicht geben, erzählte die Ortsvorsteherin. Neben der Baumaßnahme hat ja der Ort im Herbst wieder viele Besucher beim zweiten Teils der Theateraufführung von Ehm Welks „Die Heiden von Kummerow“ zu Gast. Im Juni könnten die Biesenbrower mit einer Einladung zu einem kleinen Richtfest rechnen. „Vielleicht feiern wir die Übergabe des Dorfgemeinschaftshauses dann etwas größer“, meint Birgit Ludewig.