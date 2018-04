Heißes Wasser zerstört alte Villa

Kann es kaum fassen: Detlef Bihn in dem Raum, in dem Bauteile aus Holz vor dem Abtransport in die Tischlerei gelagert werden. Während er mit seiner Famlilie im Urlaub war, flossen durch einen geplatzten Schlauch an einem Waschbecken 30 Kubikmeter heißes ins Haus. © Foto: Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Kleine Ursache, große Wirkung. Weil ein Schlauch an einem Waschbecken im ersten Stockwerk der Villa „Hoffnung“ in Bad Freienwalde geplatzt war, ergossen sich 30 Kubikmeter heißes Wasser in das denkmalgeschützte Haus. Die Eigentümer waren in Urlaub, ein Nachbar bemerkte die Katastrophe. Das Haus ist derzeit unbewohnbar.

„Unsere Küche war gerade fertig geworden“, sagt Detlef Bihn nachdenklich. Mit seiner Frau Sirke hatte der Arzt 2013 die alte Jugendstilvilla mit Türmchen gekauft, die zurückversetzt an der Frankfurter Straße liegt. Dort hat das Ehepaar mit den Kindern Max (17) und Lara (13), die das Brecht-Gymnasium besuchen, eine neue Heimat gefunden.

Doch derzeit ist die Villa eine Baustelle. Drei bis vier Gewerke arbeiten gleichzeitig in dem Haus, das vollkommen leer geräumt werden musste. Ein Container vor dem Haus ist voller Hausrat wie Teppiche und Mobiliar, ein weiterer ist Bauschutt vorbehalten Die Familie unternahm während der Osterferien eine Nilkreuzfahrt – weitab vom Internet und von Handynetzen. „Als wir in München aus dem Flugzeug stiegen und ich mein Handy einschaltete, fand ich eine zwei Tage alte Meldung“, berichtet Detlef Bihn. „Kommen Sie sofort zurück. Katastrophe!“

Nachbar Wolfgang Kittel hatte bemerkt, dass Wasser aus der Fassade des Nachbarhauses dringt. Als er eine Leiter holt, um durch ein Fenster zu spähen, kann er vor lauter Nebel und Dampf nichts erkennen. Es gelingt ihm aber, in einen Schacht neben dem Haus zu klettern und den Hauptwasserhahn abzudrehen.

Als die Bihns zurückkehrten, war das ganze Haus bis zum Keller voller Wasser. „Es war alles nass, alles neblig“, so der Hauseigentümer „Der Sicherungskasten war durchgeschmort, selbst aus den Lampen tropfte das Wasser.“ Das Haus lässt sich derzeit nur durch einen Nebeneingang betreten. „Der Haupteingang aus Holz ist aufgequollen, so dass sich die Tür nicht öffnen lässt“, so Detlef Bihn.

So schwer es sonst sei, einen Handwerker zu finden, als er den Alarmknopf drückte, standen alle sofort hilfsbereit auf der Matte. Die Zusammenarbeit mit der Versicherung und der Denkmalschutzbehörde des Landkreises sei hervorragend, lobt der Hausherr. Ein Zahnrad greife ins andere. Die Versicherungsgesellschaft habe schnelle Hilfe zugesagt, obwohl der Schaden um die 100 000 Euro beträgt.

Die Familie kam erst einmal in einer Ferienwohnung unter. Jetzt ist sie übergangsweise in eine Wohnung in der August-Heese-Straße gezogen. Erst in etwa einem halben Jahr werden die Bihns wieder in ihr Haus zurückkehren können. Denn die Trocknung der Bauteile aus Holz sowie des ganzen Hauses wird noch einige Wochen in Anspruch nehmen.

Viel Arbeit kommt auf den Tischler zu. Dieser nimmt alle Dielen auf, baut Türen und Zargen aus Holz aus. Ob die Holztreppe bleiben kann oder auch ausgebaut werden muss, stehe noch nicht fest. Alle Teile werden exakt beschriftet, um sie später an gleicher Stelle wieder einbauen zu können. Doch zuerst müssen sie acht bis zehn Wochen an der frischen Luft trocknen und kommen anschließend in die Trockenkammer, um Pilzsporen abzutöten.

Weil das Wasser durch die Decken gelaufen ist, müssen alle Schüttungen entfernt werden. Mit heißer Luft, die maschinell zwischen die Balken gepustet wird, sollen diese allmählich trocknen. Während dieser Zeit darf niemand im Haus sein, weil Pilzsporen aufgewirbelt werden können, die aus der Luft gefiltert werden.

Wasserschäden haben die Handwerker, die das Haus wieder auf Vordermann bringen, schon häufiger gesehen. „Doch nicht in diesem Ausmaß“, gesteht der Vorarbeiter der Sanitärfirma. Heißes Wasser sei schädlicher als kaltes. Er rät Flexischläuche unter Waschbecken sicherheitshalber alle zehn Jahre auszuwechseln und bei Fahrten in den Urlaub den Hauptwasserhahn zuzudrehen.

Wilhelm Seidemann, Spross einer damals in Freienwalde bekannten Baufirma, richtete 1909 ein „Vegetarisches und Diät-Erholungsheim“ in der Villa „Hoffnung“ ein. Darüber berichtete Lutz Scholz, früherer Besitzer des Hauses, im Freienwalder Heimatkalender 2007. Seidemann baute im Garten Obst und Gemüse an, einer der Apfelbäume steht noch.

Den Umzug von Berlin nach Bad Freienwalde bereut Familie Bihn nicht. „Wir haben etwas gesucht, wo es schön ist. Und Bad Freienwalde ist eine tolle, kleine Stadt, wo es alles gibt, was man braucht: Grundschule, Gymnasium und Polizeiwache“, lobt der Familienvater.