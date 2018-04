Dorfgeschichte nahe gebracht

Ulf Grieger

Gorgast Nach einer Vorstellung im Seniorenkreis haben die Autoren des Buches „Die Geschichte von Gorgast — einem Dorf im Oderbruch“ diese Chronik erstmals öffentlich präsentiert. Wolfgang Pohl zeigte die Fotos zu den Texten, die Katrin Pohl, Elke Wittkopp und Ilse Börner vorlasen.

Die Autoren hatten extra mit Pfarrer Daniel Dubek die Kirche als Vortragsraum gebucht, um möglichst vielen die Möglichkeit zur Teilnahme zu geben. Überraschenderweise aber blieb der Ansturm aus. Unter den rund 20 Gästen waren zudem noch etliche Manschnower, wie Familie Schade und Küstrin-Kietzer wie der Vorsitzende des Vereins für die Geschichte Küstrins, Martin Rogge. Als dann noch Katrin Pohl auf die Frage von Daniel Dubek erklärte, dass man sich während der zehnjährigen Erarbeitungszeit des Buches mehr Unterstützung durch Gorgaster gewünscht hätte, entstand schon der Eindruck, als würden sich die Gorgaster gar nicht für ihre eigene Geschichte interessieren.

Doch dies sei ein Missverständnis, klärte Ortsvorsteherin Gudrun Wurl auf Nachfrage auf. Sie konnte wegen einer Chorprobe nicht an der Präsentation in der Kirche teilnehmen. In ihrem Blumenladen allerdings gehen die Buchexemplare weg wie die sprichwörtlichen warmen Semmeln. Mehr als 80 Bände habe sie bereits verkauft und die Reaktionen der Leser seien stets sehr gut gewesen. „Die Menschen finden sich darin wieder. Viele haben wie ich selbst auch Fotos und Erinnerungen beigesteuert“, so Gudrun Wurl. Der Band ist jetzt auch in der Golzower Gemeindebibliothek vorhanden und wird natürlich auch zur großen 20-Jahr-Feier von Küstriner Vorland am 15. September im Fort Gorgast präsentiert.

Katrin Pohl erinnerte eingangs an den bereits verstorbenen Initiator des Buchprojekts Peter von Rosenstiel, des letzten Nachkommens des Amtsgutspächters, für den die Dorfgeschichte natürlich auch Familiengeschichte war. Da die Präsentation in der Kirche stattfand, wurde der Gorgaster Kirchgeschichte ein breiterer Raum eingeräumt. Bereits 1585 hatte es in Gorgast einen evangelischen Pfarrer geben. Vor 130 Jahren war die große, in neugotischer Bauweise errichtete Backsteinkirche eingeweiht worden. Die Ruine der im zweiten Weltkrieg zerstörten Kirche wurde 1956 gesprengt. vor 60 Jahren wurde die Baugenehmigung für die heutige Kirche erteilt, die 1959 eingeweiht werden konnte. Dazu waren mehr als 500 Menschen gekommen, so dass der Gottesdienst per Lautsprecher übertragen werden musste.

Selbst für Pfarrer Dubek war neu, dass das schöne Altarbildfenster aus Frankreich stammt. Dazu gibt es Aufzeichnungen des einstigen Pfarrers Klaus Zebe. Ein 1,80 Meter großes rundes Fenster war auf der Altarwandseite ohnehin vorgesehen. Aber zur Kircheneinweihung war es noch nicht fertig. Es fehlte noch das passende Motiv. „Gesehen habe ich es das erste Mal auf der Kunstausstellung anlässlich des Kirchentages in Berlin 1960“, schreibt Zebe in seinen Erinnerungen. Es war das größte Ausstellungsstück in der Parochialkirche. „Aber wie unvergleichlich anders wirkt es im Kirchenraum, wo es ja gleichsam ein Altarbild ist“, so der Pastor und gesteht, dass er jeden Sonntag immer wieder in seinen Bann gezogen wurde. Eine Wirkung, die das Glasbild, dessen Material aus dem französischen Arles stammt, bis heute nicht eingebüßt hat.

Lebhaft diskutiert wurden im Anschluss an die Vorträge die Lichtbilder von den Klassenfotos der Gorgaster. Dabei wurden viele Erinnerungen aufgefrischt.

Das Buch ist für 19 Euro in den Gorgaster Geschäften erhältlich.