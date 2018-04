Pendler-Ärger beim Umsteigen

Martin Stralau

Erkner/Fürstenwalde (MOZ; Joachim Eggers) Als tägliche Bahn-Pendlerin zwischen Fürstenwalde und Berlin ist Regine Eschholz einigen Ärger gewohnt, zum Beispiel Verspätungen und Ausfälle. Doch was die Fürstenwalderin in dieser Woche erleben musste, machte sie einigermaßen sprachlos.

Wie Hunderte andere Pendler war sie am frühen Dienstagabend mit der S-Bahn von Berlin nach Erkner unterwegs, wo sie in die Regionalbahn Richtung Fürstenwalde umsteigen wollte. Die Strecke ist momentan eine Herausforderung. Wegen Brücken- und Gleisbauarbeiten ist nicht nur der Regionalexpress zwischen Erkner und Berlin unterbrochen, auch die S-Bahn verkehrt zwischen Rahnsdorf und Erkner nur im 20- statt im 10-Minuten-Takt. Umso wichtiger ist es, dass die Anschlusszüge in Erkner erreicht werden. „Es gab mal wieder eine Signalstörung, weshalb die S-Bahn, die um 17.21 Uhr in Erkner sein sollte, erst um 17.27 Uhr dort war. Zur gleichen Zeit fuhr die Regionalbahn los, pünktlich nach Fahrplan“, erzählt Regine Eschholz. Mit ihr standen viele weitere Pendler auf dem Bahnsteig – und ärgerten sich, weil sie nun eine unfreiwillige Pause einlegen mussten. Wer Bahnhöfe wie Fürstenwalde und Frankfurt erreichen wollte, musste eine halbe Stunde warten. In Orten wie Jacobsdorf und Pillgram aber hält nur jeder zweite Zug. Fahrgäste mit diesen Zielen mussten eine Stunde warten, bevor es für sie weiter ging.

Regine Eschholz fragte sich, warum der Zug in Situationen wie diesen nicht warten kann. Um ihrem Ärger Luft zu machen, rief sie am Mittwochvormittag bei der Deutschen Bahn an, wo man sie an die S-Bahn verwies. Ein Telefonat, das sie so denkwürdig fand, dass sie danach die MOZ anrief. An der Hotline hatte sie erfahren, dass eine Kontaktaufnahme zwischen dem S-Bahn-Fahrer und dem der Regionalbahn nicht möglich sei und wenn sie es denn wollten, die Fahrgäste die Bahn schon selbst über die Verspätung informieren müssten. Als Begründung bekam sie unter anderem zu hören, dass es in der S-Bahn anders als bei der Deutschen Bahn keine Zugbegleiter gebe, die das erledigen könnten. Und schließlich sagte man ihr noch, „dass der S-Bahn-Fahrer ja gar nicht wissen konnte, dass er Fahrgäste in seinem Zug hat, die in Erkner noch umsteigen wollen“. Für Regine Eschholz ein Ding der Unmöglichkeit. „Die S-Bahn gehört zur Deutschen Bahn, das ist ein Unternehmen, warum klappt da die Verständigung nicht?“

Bahn-Sprecher Holger Auferkamp stellte klar, dass es sehr wohl möglich sei, von der S-Bahn aus den Regionalzug über eine Verspätung zu informieren. In den meisten Fällen klappe das auch. Für das Erlebnis von Regine Eschholz bat er um Entschuldigung.