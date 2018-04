Vandalismus an gespendetem Gingko-Baum

Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Vor etwa fünf Jahren hat ein Ehepaar aus der Spreestraße den Baum gespendet – jetzt bietet der Gingko im Rathauspark ein Bild des Jammers. In der Nacht zum Dienstag ist die Spitze regelrecht abgerissen worden. Andreas Hutfilz, der Baumexperte des Ordnungsamts, ist sauer und traurig über den Vandalismus. Er erinnert sich an die Mühe, die es dem Bauhof seinerzeit bereitete, den Baum zu verpflanzen. Es klappte gut. „Der war schon drei Meter hoch“, sagt Hutfilz. Seine Vermutung ist, dass ein übermütiger Jugendlicher sich solange an einen Ast in der Spitze gehängt hat, bis der Baum abgebrochen ist. Die Stadt hat jetzt Strafanzeige gestellt, den Wert des Baums und damit den Sachschaden auf 1500 Euro taxiert und weist mit einem kleinen Schild auf den Vandalismus hin. Hutfilz hofft, dass der gekappte Stamm noch einmal austreibt. Eine Garantie dafür gebe es aber nicht.