Vier Vereine laden zum Sportfest

mst

Schöneiche (MOZ) Die vier großen Sportvereine des Ortes, SV Germania 90, TSGL, IGL und 1. FC Schöneiche, laden am 1. Mai ab 10 Uhr auf den Platz an der Babickstraße zu einem großen Sportfest für Familien ein. Vierer-Mannschaften treten an sieben Wettkampfstationen in typischen und ausgefallenen Disziplinen der Schöneicher Vereine, zum Beispiel im Fußballgolf, gegeneinander an. Alle Sportinteressierten sind eingeladen, die Teilnahme ist kostenlos. Für Musik und das leibliche Wohl ist gesorgt. Die Vereine wollen mit der gemeinsamen Aktion allen Schöneichern ein sportliches Angebot machen und „gleichzeitig auf die Wichtigkeit von Sport und Ehrenamt und unseren Schulterschluss mit dem Ziel ,Erweiterung des Sportplatzes’ hinweisen“, wie es in einer Veranstaltungsankündigung heißt. Gegen diese Erweiterung stemmen sich seit Jahren Anwohner, die sich vom Lärm durch den Sport gestört fühlen.