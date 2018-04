Ermutigung zeigt Kunst behinderter Menschen

Bettina Winkler

Fürstenwalde „Wer noch staunen kann, wird bei der neuesten Auflage der ‚Ermutigung’ auf Schritt und Tritt beschenkt“. Mit diesen Worten lud die Cheforganisatorin Birgit Bergau von den Format-Werkstätten, die jährlich Veranstalter der außergewöhnlichen Schau mit Kunst behinderter Menschen sind, am Mittwoch die zahlreichen Besucher zum Betrachten der 178 Exponate ein.

Die 131 Malereien – so viele wie noch nie – bestechen durch ihre Farbigkeit. „ Es ist beeindruckend, welche Talente in den Menschen mit Handicap schlummern“ , staunte Andrea Schokat, Mitarbeiterin im zuständigen Fachbereich der Kreisverwaltung. Hingucker sind zum Beispiel die Batiken von Gabriela Bölck. Die 54-jährige Fürstenwalderin, die seit 2005 wöchentlich einen Malkurs unter Leitung von Brigitte Fricke besucht, brachte mi spezieller Wachstechnik „Lustige Pinguine“ und „Die Möwe“ aufs Papier. Ein besonderes Dankeschön in Form eines Kunstwerkes aus der Ermutigung bekam deren langjähriger Schirmherr und jetzt scheidender Bürgermeister Hans-Ulrich Hengst von Format-Geschäftsführer Joachim Schulze überreicht. „Ich bleibe der Ermutigung auch als Privatperson treu“, versprach Hengst.

Die Ausstellung ist noch bis zum 23. Mai ( Montag bis Freitag von 10 bis 15.30 Uhr, Wochenende und feiertags von 14 bis 16 Uhr) in der Aula der Erich-Kästner-Schule in Fürstenwalde zu sehen.