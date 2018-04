Investition in Brunnen und Schulen

Tatjana Littig

Tauche (MOZ) Die Gemeindevertreter von Tauche haben in ihrer Sitzung vom Dienstag die Investitionen der Gemeinde für dieses Jahr beschlossen. Ihr Umfang: 131 400 Euro. Das meiste Geld, 66 400 Euro, ist für den Bereich Feuerwehr veranschlagt, insbesondere für die Löschwasserversorgung (41 000.Euro). Ein neuer Löschwasserbrunnen für Rocher sowie ein Ersatz-Löschbrunnen für einen nicht mehr funktionstüchtigen Brunnen in Ranzig hätten oberste Priorität, informiert Hauptamtsleiter Rainer Müller. Für Sawall und Trebatsch bedürfe es ebenfalls neuer Löschwasserbrunnen, ob beide schon in diesem Jahr realisiert würden, sei ungewiss und hinge von den Kosten der Baumaßnahme und der Auftragslage der Firmen ab.

Im Bereich des Bauamtes sind im Investitionsplan zwei Maßnahmen vorgesehen: Die Herstellung einer Abwasserüberleitung für 16 000 Euro sowie die Erneuerung der Mähtechnik für 9000 Euro. Die Abwasserüberleitung zur Ludwig-Leichhardt-Grundschule Tauche sei notwendig, weil die Verwaltung bisher die Grube eines Nachbarn nutze. „Aber eigentlich darf das nicht sein“, so Rainer Müller. Deswegen soll noch im Sommer die Überleitung zur Grundschule realisiert werden. In die Grundschule Tauche sollen laut Investitionsplanung 16 300 Euro fließen unter anderem für Mobiliar, Ausstattung – Beamer, Laptops, interaktive Tafeln –, Geschirrspüler und ein neues Ballschutznetz für den Bolzplatz. In der Rolf-Zuckowski-Grundschule in Lindenberg sollen für insgesamt 9300 Euro ein Sonnenschutzsegel für den Schulhof, neue Stühle für den Essensraum und höhenverstellbare Möbel finanziert werden.

Auch im Kitabereich, inklusive Hort der Grundschule Tauche, werden Investitionen im Gesamtvolumen von 14 400 Euro getätigt. Der größte Einzelbetrag liegt bei 6000 Euro und entfällt auf die Kita in Tauche. Angeschafft werden soll von dem Geld ein neuer Geschirrspüler und ein neues Spielplatzgerät. Gegenfinanziert werden die Investitionsmaßnahmen durch die Investitionspauschale des Landes in Höhe von 109 000 Euro und Grundstücksverkäufe in Höhe von 22 000.Euro.

Weitere rund 10 000 Euro haben die Gemeindevertreter für die Überarbeitung der Gefahren- und Risikoanalyse und die Erstellung eines Gefahrenabwehrbedarfsplan durch eine externe Firma freigegeben. Und das alles vor Beschluss der Haushaltssatzung 2018. Rudolf Heger, Gemeindevertreter aus Falkenberg, übte deswegen Kritik und hätte es gern gesehen, wenn die Entscheidung vertagt worden wäre. „Du hast vom Grundsatz her Recht“, entgegnete ihm Thomas Kläber aus Ranzig, „aber die Verwaltung muss handlungsfähig bleiben.“ Andere Gemeindevertreter stimmten Thomas Kläber zu – und verwiesen darauf, dass über die Investitionen bereits beraten wurde.