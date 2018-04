Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Am Sonnabend kann im Rahmen eines Trödelmarktes in der Berliner Straße wieder in alten Sachen gestöbert werden. Marktzeiten sind von 8 bis 13 Uhr. Hierzu wird der Bereich der Berliner Straße ab Einmündung Bodelschwinghstraße (Sparkasse) bis zur Einmündung Breite Straße (Krumnow) von 6 bis 15 Uhr gesperrt. Auch ein Lieferverkehr sei in dieser Zeit nicht möglich, so die Stadtverwaltung.