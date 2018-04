Saft aus Algen

Annika Bischof

Eberswalde Wer glaubt, Erfrischungsgetränke seien vor allem ungesunde Dickmacher, hat nicht mit Valentin Kunze gerechnet. Der Student an der Eberswalder Hochschule für nachhaltige Entwicklung (HNE) hat nun in Zusammenarbeit mit der Mosterei Ketzür (Brandenburg) ein neues Getränk mit Zusatznutzen entwickelt, das am Mittwoch im Rahmen einer Auftaktveranstaltung in Christel’s Café im Örtchen Ketzür (Potsdam-Mittelmark) vorgestellt wurde.

Der laut Hochschule weltweit einzigartige Chlorellasaft mit dem Namen „Olga“ kommt in braunen 250-ml-Flaschen und wird in zwei Geschmacksrichtungen angeboten: Apfel-Aronia und Apfel-Möhre-Ingwer. „Sie sind das Ergebnis wochenlanger Tests und stellten sich als besonders lecker in Kombination mit der sehr geschmacksintensiven Chlorella-Alge heraus“, erklärt Valentin Kunze, der im vierten Semester Öko-Agrarmanagement studiert.

Zusammen mit der Mosterei Ketzür entwickelte er während seines Praxissemesters sowohl die Rezeptur als auch das Marketing-Konzept für das Getränk, welches durch die Chlorella-Alge Vitamine natürlichen Ursprungs enthält. „Revolutionär daran ist, dass man allein mit einer Flasche des Safts seinen täglichen Bedarf an Vitamin-B12 decken kann“, berichtet der HNE-Student, der erstmals an einer Produktentwicklung mitwirkte.

Im Rahmen seines Studiums befasste er sich bereits mit verschiedenen Theorien, wie man in Betrieben neue Produktideen umsetzen kann. Jetzt setzte er anhand von „Olga“ die Theorie in die Praxis um. „Ich konnte erstmals etwas Handfestes mit Bezug zum Modul für Agrarmanagement machen“, berichtet Valentin Kunze. Drei Monate arbeitete der Berliner in der Mosterei Ketzür und erhielt letztlich eine Anstellung, um die Produktentwicklung und Markteinführung zu komplettieren.

Dabei war er im Austausch mit verschiedenen Partnern, die bei der Umsetzung der Produktidee mitwirkten. So zum Beispiel das Institut für Getreideverarbeitung (IGV), das mit Chlorella-Algen schon erste Erfahrungen gesammelt hatte, und die Reha-Klinik „Hoher Fläming“ in Bad Belzig, die Patienten mit Mangelerscheinungen behandelt und von Anfang an Teil des Projekts war. „Vor allem Vegetarier und Veganer, aber auch ältere und kranke Menschen sowie Schwangere oder Sportler leiden oft an einem Vitamin B12-Mangel“, betont Valentin Kunze. Für Informationen zum Vorkommen und Wirken des Vitamins, holte er sich Rat bei Medizinern.