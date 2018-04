Busse statt Bahnen ab 26. Juni

Sara Friedrich

Bernau/Buch (MOZ) Pendler, die auf die S2 und die Regionalbahn 3 Richtung Berlin angewiesen sind, brauchen starke Nerven. Im Sommer müssen Reisende erneut für mehrere Wochen auf den ungeliebten Schienenersatzverkehr umsteigen. Details haben Vertreter der Bahn im Rahmen einer Informationsveranstaltung preisgegeben.

Die Feste Scheune auf dem Stadtgut Buch war am Dienstagabend gut gefüllt. Genervte Pendler und Bürger wollten wissen, wie es um die Bauarbeiten an Berlins nördlichster Großbaustelle steht. Das Megaprojekt befindet sich momentan in seiner zweiten Baustufe. Die umfasst den zweigleisigen Ausbau der 3,1 Kilometer langen Fahrbahntrasse von Berlin-Blankenburg bis Berlin-Karow. Insgesamt werden 7,5 Kilometer neue Gleise und 15 neue Weichen verbaut. Zudem werden acht Überführungen erneuert. Auch die Oberleitungsanlage wird ausgetauscht.

Als Björn Vetter von der S-Bahn Berlin GmbH die nächste große Sperrung der S-Bahn Linie 2 ab 26. Juni bekannt gab, positionierten sich die Bürger an den Mikrofonen für ihre Einwände. Allzu gegenwärtig sind die Erfahrungen mit dem letzten wochenlangen Schienenersatzverkehr.

Zunächst einmal appellierte ein Anwohner an die Vertreter der Bahn, wenigstens ortskundige Busfahrer einzubinden. Zuletzt habe man den Fahrern den Weg zeigen müssen, weil diese aus anderen Regionen kamen und sich nicht auskannten. Sorgen bereiten den Bürgern zudem die zusätzlichen Baustellen auf der A114 und in Buch in der Wildbergstraße. Björn Vetter von der S-Bahn beschwichtigte, dass der Ersatzverkehr von S-Berlin Heinersdorf auf die Autobahn fahren wird. Der Abschnitt sei befahrbar, wenngleich hier auch mit Rückstau zu rechnen sei. Durch die Feste Scheune ging ein Raunen. Ob die Baustelle am S-Buch fertig gestellt sei, wisse man nicht. Der Expressbus soll aber von der Wildbergstraße ferngehalten werden.

Eine Pendlerin bat darum, genügend Personal und Infotafeln auf allen betroffenen Bahnhöfen abzustellen. Zudem müssten die Busse barrierefrei sein. Björn Vetter räumte ein, dass vereinzelt auch Busse eingesetzt werden könnten, in die kein Rollstuhl passt. Fahrräder dürfen zwar theoretisch auch den Schienenersatzverkehr nutzen. Praktikabel sei das aber nicht. Der Vertreter der S-Bahn sicherte aber zu, dass immer genug Zeit zwischen der Ankunft der S-Bahn und der Abfahrt der Busse liegen soll. Erneut raunte es durch die Feste Scheune.

Wenn die S-Bahn später nur zwischen S-Buch und S-Bernau fährt, wünschten sich die Reisenden einen 10-Minuten-Takt während der Bauphase, um nicht noch mehr Zeit zu verlieren, sollte eine Bahn gerade abgefahren sein. Ob sich das einrichten lässt, ließen die Vertreter auf dem Podium offen.

„Der RE3 gleicht dann einem Viehtransport“, warf ein Gast ein und fragte an, ob der Zug von fünf auf sechs Wagen verlängert werden könnte. Weil die Länge des Zuges jener des Bahnsteigs entspricht, verneinten die Vertreter der Bahn den Vorschlag. Ab 12. Oktober soll der RE3 übrigens wieder planmäßig verkehren. Ob er gegebenenfalls mittelfristig auch in Karow halten könnte, sei noch ungewiss.

„Die Trasse wird auch mit einem Lärmschutz versehen“, führte Projektleiter Jens Kulecki aus und sorgte damit für geteilte Meinungen. Während sich die einen freuen, sorgen sich andere bei der Fahrt nach Berlin nur noch auf sechs Meter hohe Mauern blicken zu können. Wie auch immer, „zunächst einmal müssen gesetzlich vorgeschriebene Schallgutachten erstellt werden“, stellte der Projektleiter klar.

Kulecki erklärte abschließend, dass es sich beim Ausbau am Nordkreuz-Karow um ein umfangreiches Projekt mit hohem Bauaufwand und großen technischen Anforderungen handele. Nach wie vor das Vorhaben „nicht risikofrei“. Er hofft aber, dass diese Arbeiten zum Spätsommer abgeschlossen sein werden.

Infos für Anwohner gibt es unter www.bauprojekte.deutschebahn.com