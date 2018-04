Sorge um Bienen und Bäume

Kerstin Unger

Schmiedeberg (MOZ) In den vergangenen Wochen fanden in der Region umfangreiche Baumpflegearbeiten statt. Für Bruno Dettmann aus Schmiedeberg fiel der Schnitt an einigen Bäumen seines Ortes zu radikal aus. „Schon vor etwa zwei Jahren kamen die Kronen total runter. Jetzt, wo sie ausgetrieben sind, wurden die Äste noch einmal um ein bis zwei Meter abgesägt“ berichtet der Rentner.

Er ist ein Naturfreund und züchtet auf seinem Grundstück Bienen und ist darauf bedacht, dass die fleißigen Sammler genügend Nahrung finden. „Die Bäume hatten gerade wieder etwas an Kronen aufgebaut, dann wurden sie noch mal zurück geschnitten. Ich halte das für ökonomischen Unsinn“, sagt er. Insekten brauchen den Kreislauf der Natur. „Viele Kastanien wurden in den letzten Jahren gefällt. Auch viele Linden an Chausseen wurden entfernt“, meint er. Über das Bienensterben durch Pflanzenschutzmittel wird viel geredet. Doch Blumenwiesen seien nicht die Retter, erklärt Bruno Dettmann. „Eine große Linde bietet 200 bis 300 Quadratmeter an Blühfläche. Sie bringt viel Pollen für die Insekten und Nektar.“ Die Robinien gelten als Massenhonigträger. Doch sie werden von Gartenbaufachleuten als nicht ortsüblich angesehen. „Das Geld für den Lindenschnitt hätte man sparen und dafür lieber neue Bäume pflanzen sollen“, meint Bruno Dettmann.

Die Fachgebietsleiterin Parkanlagen, öffentliche Grünflächen & Friedhöfe der Stadtverwaltung, Anett Lauzening, erklärt, dass die Baumpflegearbeiten in der Schmiedeberger Dorfstraße im Februar und März auf Grundlage der letzten Baumkontrollen an eine Baumpflegefirma vergeben wurde. Damit seien qualifizierte Baumpfleger beauftragt worden, die auch noch einmal von der Hubarbeitsbühne aus kontrollieren.

„Im Frühjahr wurden in der Dorfstraße neben anderen Baum-arten 16 Linden beschnitten. Davon sind elf Linden lediglich gepflegt worden, das heißt, aus den Baumkronen wurden abgestorbene Äste entfernt, das Lichtraumprofil hergestellt, Fehlentwicklungen behoben worden. An sechs Linden sind aufgrund der zum Teil starken Schädigung der Bäume sowohl an den Stämmen als auch in den Baumkronen wiederholt Einkürzungen im Kronenbereich vorgenommen worden. An vier Linden sind Kroneneinkürzungen um 15 Prozent erfolgt. An einer Linde erfolgte ein Kronensicherungsschnitt, was bedeutet, dass die Krone gravierend gekürzt wurde, da der Baum eine große Höhlung und einen Riss am Stamm aufweist und sonstige Vitalitätsschwächen zeigte“, so die Fachbereichsleiterin. „Die Schäden der Bäume führten bereits 2016 zu Kroneneinkürzungen, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten und die Bäume erhalten zu können. Grundlegend sind die fünf Linden zum Teil stark geschädigt. Die Fällung eines Baums kann durch Kroneneinkürzungen, wie sie in der Dorfstraße geschehen sind, vermieden werden.“