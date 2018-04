Der Wunsch nach mehr Wissen

.

Eisenhüttenstadt Gemeinsam mit drei syrischen Familien hat die Caritas Eisenhüttenstadt einen Workshop zum Thema „Leben in Syrien – Leben als Syrer in Deutschland“ durchgeführt. Gut 30 Deutsche und Syrer besuchten den Konferenzsaal der Evangelischen Kirchgemeinde.

Die Schülerinnen Wedad und Waad Al Olabi stellten zunächst Land und Leute vor. Die Schwestern waren mit ihren Eltern und zwei Brüdern 2016 nach Deutschland gekommen – damals in ein fremdes Land, dessen Sprache sie nicht verstanden. Zwei Jahre später berichteten sie auf Deutsch über die Geschichte ihres Landes, über Regionen, die Landschaften, zeigten orientalische Städte, Moscheen, Kirchen und Basare und Bilder der Zerstörungen durch den Krieg. Sie erzählten vom staatlichen Schulsystem bis zum Leben der Frauen in Syrien, was ihnen ein ganz besonderes Anliegen war. Die zwei betonten, dass das Tragen eines Kopftuches für sie eine freiwillige Entscheidung sei.

„Anlass für den Workshop war ein Wunsch aus der Mitte der Ehrenamtlichen, mehr über das Leben der Menschen zu erfahren“, berichtet Elke Bumiller-Krause von der Caritas. „Im Alltag beobachten sie die Anpassungsprobleme ihrer neuen Bekannten und Freunde, verstehen sie aber nicht.“ Im Plenum habe sich bestätigt, dass es für die Einheimischen wichtig sei, etwas zu wissen, über den Alltag, aus dem die Menschen zu uns gekommen sind. „Es erleichtert uns, ihre Schwierigkeiten mit unserem System besser nachvollziehen und sie bei der Eingliederung besser zu unterstützen.“

Und deshalb fanden auch während des Workshops verschiedene Gesprächsrunden statt. Einige Syrer führten beispielsweise in das Leben syrischer Familien ein, eine andere Familie berichtete über Schule, Ausbildung und Studium. Und in der dritten Gruppe beschrieb jemand das Leben in der syrischen Arbeitswelt. In allen Gruppen kam es Elke Bumiller-Krause zufolge zu einem intensiven Gedankenaustausch. Denn sehr sei klar geworden, wie unterschiedlich Schule, Familie und Arbeit in verschiedenen Ländern sein können. Für Syrer habe die Familie – eine Großfamilie, weit über eine Kleinfamilie hinaus – große Bedeutung. Über die Familien würden die syrischen Kinder auch in die Arbeitswelt hineinwachsen. „Wer nicht arbeitet, ist auf der Straße“ berichtete die junge Farah Abbadi.

Meist seien es die Männer die arbeiten. Sie gingen häufig mehreren Beschäftigungen nach. „Frauen beenden nicht selten ihre berufliche Tätigkeit, wenn sie Kinder bekommen“, weiß Elke Bumiller-Krause. Es obliege ihnen, sich um die schulische Entwicklung der Kinder zu kümmern. Es sei denn, das Familieneinkommen ist so groß, dass man sich Hauslehrer leisten könne.

„Zusammenfassend lässt sich sagen, es gibt den Staat, es gibt ein staatliches Schulsystem, es gibt Abhängigkeiten vom Staat, aber keinen sicheren Schutz durch den Staat“, betont Elke Bumiller-Krause.