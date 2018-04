Sorgenkinder Spielplätze

Sonja Jenning

Frankfurt (MOZ) Die Mängelliste der Frankfurter Spielplätze wird immer länger. Die Folge sind Sperrungen und der Abbau von Geräten. Über die aktuelle Situation informierte der Leiter des Tiefbauamtes Frank Herrmann im jüngsten Stadtentwicklungsausschuss.

Die Bilanz, die Frank Herrmann vor den Ausschussmitgliedern zog, war ernüchternd: „Reparaturen von Spielgeräten können größtenteils nicht mehr stattfinden und auch für den Ersatz kaputter Geräte fehlt das Geld.“ Summen zwischen 20 000 und 42 000 Euro standen in den vergangenen Jahren für die Pflege, Unterhaltung und Instandsetzung der 47 kommunalen Spielplätze zur Verfügung. „Der jährliche Bedarf liegt bei 250 000 Euro“, so Frank Herrmann.

Hintergrund seiner Ausführungen war eine Anfrage von Thomas Wenzke (CDU), die sich auf die Situation am Spielplatz im Kleist-Park bezog. Dort sei Anfang des Jahres die große Rutsche für rund 9000 Euro ersetzt worden, berichtete Frank Herrmann. Bis Ende nächster Woche soll die Seilpyramide für 12 000 Euro erneuert werden. Nicht genutzt werden können derzeit die Seilbahn und die Rutsche im Kleinkinderbereich. Erstere war erst im Vorjahr repariert worden, sei aber in diesem Jahr durch offenbar nicht sachgerechten Gebrauch wieder kaputt gegangen. Letztere wies im aktuellen Prüfbericht erhebliche Mängel auf, unter anderem bei der Absturzsicherung. „Wir müssen jetzt entscheiden, ob wir sie reparieren oder ersetzen“, sagte Frank Herrmann.

Oberste Priorität habe die Verkehrssicherheit der Spielanlagen, betonte der zuständige Dezernent Markus Derling (CDU). „Wir setzen die Mittel dort ein, wo die größten Sicherheitsprobleme bestehen und wo die meisten Kinder spielen“, sagte er. Nichtsdestotrotz sei der Bereich seit Jahren unterfinanziert. Die Folgen: Im ersten Quartal 2017 waren von den 47 kommunalen Spielplätzen 19 ohne Mängel, sieben wiesen erhebliche Mängel auf. Ein Jahr später waren nur noch 18 Anlagen mangelfrei, an elf wurden erhebliche Mängel festgestellt. „Diese Tendenz bereitet uns große Sorgen“, betont Frank Herrmann.

Am stärksten betroffen sei der Trollespielplatz im Baumschulenweg. Die im Jahr 2000 durch den Berliner Holzbildhauer Wolfgang Stübner mithilfe von ABM-Kräften geschaffenen Holzfiguren, bieten ein trauriges Bild. Rutschen, Brücken und Kletterseile mussten aus Sicherheitsgründen abmontiert werden. Komplett gesperrt ist der Uni-Spielplatz, nachdem dort kurz vor Ostern eine der Bambusstangen umgestürzt war. Inzwischen haben Mitarbeiter des Bauhofs alle Säulen entfernt und eingelagert. „Sie waren im Erdbereich verfault“, so Frank Herrmann. Nun müsse eine neue Abgrenzung Richtung Straße her, vorher könne der Spielplatz nicht wieder geöffnet werden.