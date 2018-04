Storchenfest und Vereinsjubiläum

Sabine Rakitin

Börnicke Das Storchenfest in Börnicke ist in jedem Jahr mit einer Kunstausstellung im Speicher auf dem Gutshof verbunden. 2018 sind Fotografien aus der 20-jährigen Geschichte des KulturGutVereins und damit auch aus der jüngeren Geschichte des Dorfes zu sehen. Da hängen Bilder vom Sportfest, vom Adventsmarkt, vom Schultreffen und der Seniorenweihnachtsfeier, Bilder von der „Bauernwehr“, die Mitglieder des Vereins jedes Jahr im Hussitenfestumzug darstellen und natürlich vom Storchenfest, das erstmals 1998 stattfand.

Gabriele und Ekkehard Koch, die in den 1990er-Jahren nach Börnicke zogen, erinnern sich an eine „ganz fürchterliche Stimmung im Dorf“. „Man muss Visionen. Wir hatten den Traum von der Gemeinschaft“, erzählt Gabriele Koch vom Gründungsgedanken des Vereins. Dorflehrer Ulrich Ewert und seine Frau Christine gehörten zu den ersten Mitgliedern von KulturGut. „Wir brauchen ein Fest für die Familie, hast Du nicht eine Idee?“, fragte sie Ulrich Ewert. Als 25-Jähriger war er 1950 nach Börnicke gekommen und hatte sich gleich heimisch gefühlt. Das Dorf, erzählt der heute 92-Jährige, habe viel Ähnlichkeit mit seinem Heimatort in Ostpreußen gehabt. „Eines hat mir allerdings gefehlt und das war das schöne Storchennest“, erinnert sich Ewert. 1953, als die Brennerei auf dem Gutshof demontiert und als Reparationsleistung nach Jugoslawien abtransportiert wurde, kam die Gelegenheit, auch in Börnicke für ein Storchennest zu sorgen. „Da war auf einmal ein Schornstein da, der keine Bedeutung mehr hatte“, erzählt Ulrich Ewert. Es sollte noch 25 Jahre dauern, bis der Schmiedgeselle 1978 dem Drängen des Schuldirektors Ewert nachgab und ein Rad auf dem Schornstein anbrachte. „Seitdem haben wir das Storchennest“, sagt Ulrich Ewert glücklich. Und 1998 war für ihn ganz klar: Wenn ein Fest, dann muss es in Börnicke ein Storchenfest sein.

Somit feiern die Börnicker in diesem Jahr zwei Jubiläen: 40 Jahre Storchennest und 20 Jahre Storchenfest. Vereinsvorsitzende Gabriele Koch hat sich zur Ausstellungseröffnung Barockmusik gewünscht. „Für diesen Raum ist sie einfach eine Erfüllung“, findet die Künstlerin. Und so erheben sie und ihre Mitstreiter, darunter Ulrich und Christine Ewert, traditionell ihr Glas. Sie stoßen „auf den Frühling, die Treue, auf Freundschaft und Liebe“ an und augenzwinkernd auch auf das Storchenpaar. Immerhin sind mit Alfred, Luis und Oskar Anfang des Jahres gleich drei Börnicker Babys geboren worden. (sas)