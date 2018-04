Es wird eng auf der SPD-Liste

Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) In der brandenburgischen SPD beginnt die Kandidatensuche für die nächste Landtagswahl. Eine Reihe von aktuellen Ministern und Staatssekretären könnte ihren Hut in den Ring werfen. Das verändert die Chancen jetziger Abgeordneter.

Sören Kosanke, lange Zeit Chef des Innenausschusses im Landtag, hat bereits verkündet, dass er nicht wieder für das Parlament kandidiert. In seiner Heimatstadt Teltow haben sich die Sozialdemokraten bereits für einen Kandidaten ausgesprochen, der sich um das Direktmandat bei der Landtagswahl im kommenden Jahr bewerben soll. Spätestens in den Sommermonaten wird diese Diskussion alle 44 Wahlkreise erreicht haben.

Traditionell bauen die Sozialdemokraten auf die Prominenz ihrer Ministerriege, wenn sie sich dem Wähler stellt. In dieser Legislaturperiode verfügen neben Ministerpräsident Dietmar Woidke nur Kulturministerin Martina Münch und Landwirtschaftsminister Jörg Vogelsänger über ein Landtagsmandat. Alle drei werden wieder antreten, Woidke als Spitzenkandidat, wie er bereits erklärte. Die beiden anderen sprechen diplomatisch davon, mit ihren Orts- und Kreisverbänden darüber noch reden zu wollen.

Gern hätten die Sozialdemokraten auch die erst im letzten Herbst nach Brandenburg gewechselte Bildungsministerin Britta Ernst ins Rennen geschickt. Obwohl sie inzwischen Mitglied im Ortsverein Rangsdorf (Teltow-Fläming) ist, steht sie nicht zur Verfügung. Die Politikerin, die zuvor in Hamburg und Schleswig-Holstein aktiv war, wird nicht für den Landtag kandidieren, stellte sie am Mittwoch auf Nachfrage klar.

Infrastrukturministerin Kathrin Schneider äußerte sich zurückhaltend. Sie ist erst in dieser Legislaturperiode in die SPD eingetreten und müsse sehen, ob sie gefragt werde. Wenn man neu ist, sollte man sich hinten anstellen, betonte sie. Wirtschaftsminister Albrecht Gerber erklärt, dass noch nichts entschieden sei. Ob man über eine Brücke geht, sollte man erst entscheiden, wenn man am Fluss angekommen ist, formulierte er dazu philosophisch.

Und auch Innenminister Karl-Heinz Schröter, von dem viele angenommen hatten, dass er nur für eine Legislaturperiode von der Kommunalebene in die Landespolitik gewechselt sei, hat keine klare Antwort parat. Immerhin, so räumt er ein, steige zur Zeit die Freude am Amt. Auch auf der Staatssekretärsebene scheint man sich für den Landtag zu interessieren. Ambitionen werden Innenstaatssekretärin Katrin Lange und Verkehrsstaatssekretärin Ines Jesse nachgesagt. Drängt so viel Personal aus den oberen Etagen in den Landtag, hat das Auswirkungen auf die Aufstellung der Landesliste. Amtsträger werden in der Regel vorn eingeordnet, anderenfalls würde das als vorzeitiges Aus der politischen Karriere gewertet und der oder die Betroffene würde schon vor dem Ende der Wahlperiode als Auslaufmodell gelten.

Vorn auf die Liste gehören nach den bislang geübten Gepflogenheiten auch der Chef der Landtagsfraktion, der Parlamentarische Geschäftsführer, der Generalsekretär und die Landtagspräsidentin Britta Stark. Damit würden andere Kandidaten automatisch weiter nach hinten rutschen.

Bei früheren Wahlen hatte die Reihenfolge auf der Liste kaum für Aufregung gesorgt. Der SPD war es stets gelungen, die meisten ihrer Parlamentssitze über die Direktmandate zu gewinnen. Das könnte sich 2019 angesichts der aktuellen Umfragewerte ändern. Dann bekäme die Landesliste eine ganz andere Bedeutung. In den Reihen der Landtagsabgeordneten ist deshalb bereits davon die Rede, dass das Senioritätsprinzip eine Rolle spielen müsse – altgediente Landtagsabgeordnete hätten dann den Vorrang. Generalsekretär Erik Stohn zeigt sich, auf die Gemengelage angesprochen, äußerst zugeknöpft. Er betont lediglich, dass die Liste erst in einem Jahr beschlossen werden soll. Aus dieser Diskussion haben sich bereits einige altgediente SPD-Politiker verabschiedet – sie treten nicht wieder an. Dazu gehört die stellvertretende Fraktionschefin Sylvia Lehmann, der frühere Bildungsminister Holger Rupprecht, der einstige Präsident des Landesbauernverbandes Udo Folgart und Elisabeth Alter. Der frühere Fraktionschef und Innenminister Ralf Holzschuher will sich in den nächsten Wochen entscheiden. Der einstige Sozial- und Bildungsminister Günter Baaske tendiert nach eigener Aussage dazu noch eine Legislaturperiode dran zu hängen, lässt sich aber bislang noch ein Hintertürchen offen.