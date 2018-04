Defizit im Personalbestand der Polizei

Oliver Schwers

Prenzlau (MOZ) Ein Personalengpass bahnt sich bei der Uckermark-Polizei an. Schon jetzt gibt es 16 offene Stellen im Wach- und Wechseldienst. Weiterhin fehlen vier Revierpolizisten. Der Altersdurchschnitt der Beamten in der Uckermark liegt bei 47 Jahren.Nachwuchs muss her.

Meckern will Jürgen Kreßmann nicht. Der Inspektionsleiter der Uckermark-Polizei zieht wie auf Kommando den Personalschlüssel seiner Dienststellen hervor. Zwar hat er 2017 einen Zuschlag bekommen. Dennoch machen ihm die offenen Stellen in den Revieren zu schaffen. Bei einem Altersdurchschnitt von 47 Jahren muss er sich jetzt dringend um Nachwuchs kümmern. In etwa vier Jahren steht eine weitere Pensionierungswelle bevor, dann geht nochmals ein Schwung erfahrener Beamter in den Ruhestand.

Jetzt rächt sich die viel kritisierte Personalpolitik des Landes, als man im Vorfeld der heftig diskutierten Polizeireform überzählige Leute in Pension geschickt hatte und gleichermaßen die Ausbildung zurückfuhr. „Im Grunde fehlen uns jetzt zwei komplette Jahrgänge“, umreißt Kreßmann das landesweite Problem. Ausbaden müssen es die Dienststellen in der Provinz. „Wir stehen hier in Konkurrenz mit anderen Behörden“, sagt der Inspektionsleiter. Wenn die besser zahlen und bessere Arbeitsbedingungen bieten, bleiben in der entfernten Uckermark die Stellen frei. Besonders schwierig wirkt sich das im Wach- und Wechseldienst aus, wo jetzt schon 16 Leute fehlen. Das sind aber genau die Beamten, die rund um die Uhr in den Streifenwagen sitzen, Straftäter stellen, Unfälle aufnehmen und Dieben hinterherjagen. Kommt bei angespannter Personallage noch ein höherer Krankenstand hinzu, wird es ganz eng.

Sogar Seiteneinsteiger nimmt die Polizei in solchen Zeiten. Allerdings sind auch da Fachleute gesucht wie Juristen, Bewaffnungstechniker oder IT-Spezialisten. Am liebsten würde Kreßmann seine erfahrenen Kollegen gar nicht in Pension schicken. Bei ihnen zählen Ortskenntnis und Bekanntheitsgrad. Wo Wiederholungstäter am Werk sind, wissen gestandene Polizisten in der Regel, bei wem sie sich auf die Lauer legen müssen. Neueinsteiger benötigen einige Jahre Anlaufzeit, ehe sie sich in einer solch weitverzweigten und ausgedehnten Region auskennen und die Besonderheiten erfassen.

Wie sich ein guter Personalbestand auf die Polizeiarbeit auswirkt, zeigt derzeit die Kripo. Hier sind alle Stellen voll besetzt. Wer länger bleiben will, kann dies auch über die Pensionierung hinaus tun. Die Folge: Kollegen haben mehr Zeit zum Ermitteln, die Kriminalitätsrate sinkt und die Aufklärungsquote steigt. Nach der gerade veröffentlichten Polizeistatistik hat der Inspektionsbereich Uckermark mit Abstand die höchste Aufklärungsquote bei allen Straftaten in der gesamten Polizeidirektion erreicht. 63,2 Prozent ist rekordverdächtig. Das Ganze wirkt wie ein Kreislauf: Sinken die Straftaten, haben die Beamten wiederum mehr Zeit, um sich eben auch kleineren Fällen zu widmen. Buntmetalldiebstahl, Fahrradklau und Garteneinbrüche sind in der Regel mit großem Aufwand verbunden, weil hier Wiederholungstäter am Werk sind.

Jetzt hofft der Polizeichef auf junge Absolventen der Polizeischulen. Und auch Beamte, die einst in Brandenburg ausgebildet wurden und hier keinen Job fanden, hätten die Möglichkeit, wieder in die Uckermark zurückzukehren.

Polizei, Bundeswehr und Zoll werben an besonderen Informationstagen in der Arbeitsagentur für Nachwuchs.