Auto erfasst Schulkind an Bushaltestelle

Steffen Göttmann

Beiersdorf-Freudenberg (MOZ) Bei einem Verkehrsunfall an der Bushaltestelle in Beiersdorf ist am Mittwoch ein Kind verletzt worden. Wie die Polizei auf Anfrage mitgeteilt hat, sei das Schulkind gegen 13.50 Uhr aus dem Bus gestiegen und wollte vor dem Bus die Straße überqueren Ein Auto mit Freienwalder Kennzeichen, das an dem haltenden Bus vorbeigefahren sei, habe das Kind erfasst. Es sei verletzt in ein Krankenhaus gefahren worden.

„Musste erst so ein Unfall passieren?“, fragte die Beiersdorferin Kerstin Schwandtke am Mittwochnachmittag. Die Bushaltestelle sei schlecht einsehbar. Sie hatte in der Einwohnerfragestunde der Gemeindevertretersitzung im Oktober vergangenen Jahres ein Tempo-30-Schild gefordert. Amtsdirektor Holger Horneffer hoffte damals auf ein Einsehen der Vertreter des Straßenverkehrsamtes des Landkreises bei deren bevorstehender Arbeitsfahrt durch das Amtsgebiet. Passiert ist in dieser Richtung bisher noch nichts.