Notaufnahme bleibt erhalten

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Der Gemeinsame Bundesausschuss hat ein gestuftes System von Notfallstrukturen in Krankenhäusern beschlossen. Für manche Krankenhäuser bedeutet das, dass ihre Notaufnahmen vor dem Aus stehen, nicht so in Eisenhüttenstadt. Nach diesem Stufenmodell ist das Städtische Krankenhaus mit dabei. „Wir sind hinsichtlich der medizinischen Fachabteilungen, des Fachpersonals, der Möglichkeit der Versorgung von Intensivpatienten, der medizintechnischen Ausstattung und der Prozesse in unserer Notaufnahme dazu hinreichend qualifiziert“, erklärte Geschäftsführer Till Frohne in einer Pressemitteilung. Aber nicht nur die Einhaltung der spezifischen Vorgaben sei der Anspruch. „In diesem Jahr beginnt in der Notaufnahme eine Umbaumaßnahme. In deren Ergebnis werden sich ab dem kommenden Jahr die Warte- und Behandlungsmöglichkeiten für die Patienten sowie die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter verbessert werden, erklärte der Geschäftsführer. (lö)