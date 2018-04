Jeder 5. Autodieb gefasst

Rund 50 000 Euro wert: Diesen in Deutschland gestohlenen Jeep Grand Cherokee sicherten polnische Grenzschützer am 19. April unmittelbar hinter dem Grenzübergang Swiecko. Am Steuer saß ein 39-jähriger Mann aus der Nähe von Warschau, der nicht nur keine Fahrzeugpapiere, sondern nicht einmal einen Führerschein besaß. © Foto: Straz graniczna

Dietrich Schröder

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Aufklärungsquote bei Autodiebstählen ist immer noch erschreckend gering. 20 Kriminalisten aus Brandenburg und der angrenzenden polnischen Wojewodschaft Lebuser Land sollen jetzt dafür sorgen, dass sich das verbessert.

Wenn Brandenburger oder polnische Polizisten einige der hochwertigen Fahrzeuge kontrollieren, die täglich auf den Autobahnen nach Osten rollen, werden sie oft fündig. So auch vor genau einer Woche, als polnische Grenzschützer gleich hinter der Autobahnbrücke bei Frankfurt einen „Jeep Grand Cherokee“ der Marke Chrysler stoppten. Der 39-jährige Fahrer aus der Nähe hatte nicht nur keine Fahrzeugpapiere bei sich. „Er konnte nicht mal einen Führerschein vorweisen“, berichtet Natalia Zabka vom Grenzschutzamt in Krosno.

Eine Anfrage über das Schengen-Informationssystem ergab, dass das rund 50 000 Euro teure Gefährt erste wenige Stunden zuvor in einer westdeutschen Stadt gestohlen worden war. Gleiches traf auch auf einen SUV Rav 4 von Toyota im Wert von 30 000 Euro zu, der den Grenzschützern zwei Tage später fast an der gleichen Stelle ins Netz ging, dessen Fahrer aber sofort in einen nahen Wald floh und entkam.

Dabei sind die polnischen Grenzschützer gar nicht mal für den Autodiebstahl zuständig, machen aber – genau wie ihre Kollegen von der deutschen Bundespolizei – immer wieder erstaunliche Feststellungen. Die Beispiele zeigen auch, wie hoch die Dunkelziffer bei den Autodieben sein dürfte, die unertappt entkommen. In Brandenburg lag die Aufklärungsquote im vergangenen Jahr bei genau 20,2 Prozent, was bedeutet, das nur bei jedem fünften der genau 2513 Kfz-Diebstähle die Täter ermittelt werden konnten.

„Damit sind wir aber sogar noch etwas besser als der Bundesdurchschnitt“, sagt Frank Adelsberger. Der Leiter des Dezernates für Organisierte und Schwere Kriminalität beim Landeskriminalamt (LKA) in Eberswalde, in dessen Zuständigkeit seit einigen Jahren auch der grenzüberschreitende Kfz-Diebstahl liegt, ist aber auch mit diesem Wert noch lange nicht zufrieden.

„Unsere Ziele sind, sowohl die Aufklärungsquote zu erhöhen, als auch die Gesamtzahl der Diebstähle zurückzudrängen“, erklärte Adelsberger am Mittwoch in Frankfurt (Oder). Dort hatte sich zum ersten Mal eine neue operative Ermittlungsgruppe getroffen, die mit Kriminalisten aus der unmittelbaren polnischen Nachbarregion gebildet worden war. Neu daran ist vor allem, dass der Datenaustausch zu den Tatverdächtigen und Ermittlungsverfahren durch das vor drei Jahren in Kraft getretene deutsch-polnische Polizeiabkommen in den Grenzregionen einfacher geworden ist. Natürlich werde damit nicht der oft komplizierte Rechtsweg außer Kraft gesetzt, der trotz der offenen Grenze noch immer eine Hürde für die Kooperation der Sicherheitsbehörden darstellt. „Aber wir können jetzt kurzfristiger und fortlaufender kommunizieren und auch gemeinsame Untersuchungsaktionen durchführen“, so der Spezialist vom LKA.

In der Vergangenheit durften die Teams für solche Maßnahmen nur für ein Jahr gebildet werden. Auch die neue Ermittlungsgruppe sei zwar zunächst nur für ein Jahr vereinbart worden, doch auf beiden Seiten sei man schon jetzt daran interessiert, stabile Strukturen zu schaffen. Ohne Details zu verraten, sagt Adelsberger, dass bereits beim ersten Treffen in Frankfurt über ganz konkrete Tatverdächtige gesprochen wurde.

„Dass wir auf diese Weise Erfolge erzielen können, haben schon die beiden Ermittlungsteams gezeigt, die wir im vergangenen Jahr zu den Geldautomatensprengern und dem Diebstahl von Solarmodulen gebildet hatten“, erklärt der Kriminalobberrat. In beiden Fällen habe es zahlreiche Verhaftungen gegeben.

Den Kriminalisten helfe indirekt sogar, dass auch in den polnischen Medien über die Ermittlungsteams und deren Erfolge berichtet wird. „Dadurch entsteht nämlich ein Abschreckungseffekt“, beschreibt der Kriminalist. Allerdings räumt Adelsberger schon im nächsten Atemzug an, dass dieser Effekt „meistens nur von kurzfristiger Dauer ist“.