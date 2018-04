Schwedt macht macht drei Milliarden Umsatz

Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) Mit dem neuen Standortkonzept stellt Schwedt die Weichen, um bis 2030 den Regionalen Wirtschaftskern zu erhalten und die derzeit mehr als 12 400 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze.

Fast zwölf Prozent des Gesamtumsatzes im Land Brandenburg oder 2,7 Milliarden Euro werden in Schwedt gemacht. Bezogen auf die Uckermark sind es 87 Prozent. Diese Erkenntnis des Landesamtes für Statistik präsentierte Vizebürgermeisterin Kathrin Hoppe am Dienstag Politikern und Wirtschaftskapitänen. „Das“, so argumentierte sie selbstbewusst, „gebe der Stadt Schwedt und der Wirtschaft jedes Recht, nach besseren Verkehrsanbindungen und einer Verkürzung von Bauzeiten zu rufen.“ Ein gezielter Seitenhieb auf die B-198-Baustelle und Endlos-Themen wie Kanalausbau, Erweiterung Hafengleis, Grenzübergang Nord und andere.

Geschäftsführer Matthias von Popowski hat mit seiner Complan Kommunalberatung aus Potsdam das Standortkonzept auf Zukunft getrimmt. Er sieht Schwedt in Konkurrenz zu den übrigen 14 regionalen Wachstumskernen im Land. Aber gut aufgestellt. Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung gehen hier Hand in Hand. Erstaunlich gut sind aus seiner Sicht Arbeitsmarktzahlen, Beschäftigung und Entwicklung im verarbeitenden Gewerbe und in den industriellen Wachstumsbranchen. Um den Industriekern PCK-Raffinerie, Papierfabrik Leipa und Anlagenbauer Butting entwickeln sich weitere Unternehmen, die Arbeitsplätze schaffen. Die Vernetzung mit den Nachbarn in Deutschland und Polen funktioniert. Mehr Menschen pendeln in die Stadt zur Arbeit als heraus.

Empfehlungen des Complan-Chefs, um den Standort bis 2030 zu stabilisieren und attraktiver zu machen: Erstens – verbessern der Verkehrsanbindung. Zweitens - Ausbau der Kooperation mit dem Umland und Polen. Drittes Zukunftsthema ist die Fachkräftesicherung. Außerdem soll die Stadt viertens dringend weiter an ihrem Image und dem Außenmarketing arbeiten. Beim erfolgreichen Stadtumbau habe das geklappt.

Der heraufdämmernde Fachkräfte-Notstand betrifft nicht nur die Großen wie PCK und Leipa, wo sich innerhalb weniger Jahre ungefähr die Hälfte des hoch qualifizierten Personals in den Ruhestand verabschiedet und erneuert werden muss.

Peter Keller vom Abfallentsorger Alba in Schwedt klagt, es gebe in Deutschland kaum noch Leute, die als Berufskraftfahrer arbeiten wollen. Selbst für Controlling und Buchhaltung gebe es schon personelle Engpässe. „Wir greifen deshalb schon mehr und mehr auf polnische Arbeitnehmer zurück. Und wir freuen uns, dass wieder Leute zurückkehren, die wir einst ausgebildet haben.“

Bürgermeister Jürgen Polzehl erwartet keine Revolution im nächsten Jahrzehnt, aber spürbare evolutionäre Fortschritte. Drei ganz spezielle Wünsche hat er bis 2030. Erstens: Der Regionalexpress 3 soll im Halbstundentakt verkehren, die Fahrzeit Schwedt-Berlin nur 60 Minuten betragen. Das wäre gut für Berufspendler sowie Schwedt- und Berlin-Besucher. Die Stadt wäre zweitens zudem ein geeigneter Standort für die Dependance eines Forschungsinstitutes oder drittens für die Zweigstelle einer Ingenieurhoch- oder -fachschule, Gern auch grenzüberschreitend.