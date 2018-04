Seit Montag wird gestochen

Vom Feld in den Korb: Ramona Menz bietet im Holfladen in Neuenhagen den frisch geernteten Spargel in unterschiedlicher Qualität an. © Foto: Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) Es sprießt wieder – das edle Gemüse. Seit Montag wird offiziell auf den Feldern der Agro Pflanzen- und Tierproduktion Bralitz/Neuenhagen Spargel gestochen und anschließend in zehn Verkaufsständen feil geboten.

„Wer isst denn keinen Spargel gern“, lacht Astrid Emmig und zieht den Spargelstecher aus dem lockeren Boden. Sie selbst bevorzugt das Königsgemüse mit brauner Butter und Semmelbröseln. Die 47-Jährige steht am Dienstagvormittag zwischen zwei der rund 900 Meter langen und zirka 70 Zentimeter hohen Erddämme auf einem großen Feld bei Oderberg. Dort sprießt der weiße Spargel seit Montag wie verrückt. Dank der höheren Temperaturen und der Doppelfolie, die auf den Dämmen liegt. Seitlich angebrachte Metallbügel sorgen für den nötigen Abstand zwischen weißer und schwarzer Folie. Das sorgt für den Gewächshauseffekt. Dadurch wächst das Gemüse schneller. „Gestern war es ziemlich viel“, gibt die Hohenwutzenerin zu und schiebt ihre Mütze aus der Stirn. 164 Kisten. Das macht einen Bruttoertrag von fast zwei Tonnen aus. Erst gegen 16.45 Uhr sei sie vom Feld gewesen, erzählt sie. Arbeitsbeginn war 7 Uhr. Ein langer Tag mit körperlich schwerer Arbeit.

Es seien kaum noch Leute zu finden, die diesen Job machen wollen, kennt Axel Schenk, Geschäftsführer der Pflanzen- und Tierproduktion Bralitz/Neuenhagen, das jährlich auftretende Problem. Vom Jobcenter habe er zwischen 50 und 60 Zuweisungen von Arbeitslosen erhalten, 50 davon hätten sich gar nicht gemeldet.

Andere würden einen Tag kommen und sich ausprobieren und am nächsten Tag gar nicht mehr kommen, weil es ihnen zu anstrengend ist, sagt Schenk. Er streitet nicht ab, dass das Spargel stechen körperlich schwer ist. Er weiß, wovon er spricht. Alle Arbeiten, die rund um den Spargel anfallen, habe er selbst gemacht. „Mir nimmt keiner die Butter vom Brot“, so Schenk. Aber er bewundere jeden, der diese Arbeit macht, sagt er und lobt das derzeitige Team. „Das sind alles fleißige Leute“, meint der 62-Jährige. Darüber freut sich Astrid Emmig. Wer motiviert ist, arbeitet besser. Sie kennt ihren Chef schon länger. Seit 2010 arbeitet sie in der Saison für ihn. „Man muss schon ein bisschen Spaß haben. Und der Zusammenhalt muss klappen“, sagt die 47-Jährige, die sich mit ihrer polnischen Kollegin Iwona Chodaía gut versteht. Gemeinsam laufen sie im Tempo der Spargelspinne, eine von sechs in Holland produzierten Maschinen, die die Folie langsam aufnimmt und wieder ablegt. Iwona Chodaía ist eine von 13 polnischen Saisonkräften, die in diesem Jahr bei Axel Schenk in Lohn und Brot stehen. Sie bekommt den Mindestlohn von 8,84 Euro pro Stunde.

Für die gleiche Arbeit würden die Arbeiter in Polen lediglich 2,50 Euro pro Stunde erhalten, weiß Axel Schenk. „Klar, dass sie dann den Spargel hier preiswerter verkaufen können“, meint der Geschäftsführer und ärgert sich darüber. Dagegen könne er nichts machen. Genauso wie gegen die Großen der Branche und meint vor allem das Unternehmen aus Kremmen, das sich in der Region breit mache. Die Großen würden die kleinen Unternehmen vom Markt verdrängen und damit kaputt machen. Und die Politik schaue zu, sagt Schenk. „Alle reden von regionaler Vermarktung und machen aber das Gegenteil“, schimpft Schenk. Da gebe es viele weitere Beispiele in der Landwirtschaft. Irgendwann gebe es nur noch riesige Landwirtschaftsbetriebe, weil es sich für die Kleineren nicht mehr rechnet. Er wolle solange wie möglich dagegen halten. Mit Qualität und gutem Gewissen.

Dass das Edelgemüse sauber und sortiert nach unterschiedlicher Größe in die Verkaufsstände kommt, dafür sorgen sechs Frauen am Sortierband am Firmensitz in Neuenhagen. Zehn weitere Mitarbeiter sind im Verkauf tätig. Insgesamt erntet das Unternehmen auf 15 Hektar Spargel.