Frühlingsfest mit Puppentheater

Frankfurt Am Sonnabend sind alle Kinder mit ihren Eltern, Großeltern und Freunden herzlich eingeladen, im Waldorfkindergarten „Moosgärtlein“ im Siedlerweg 18 den Frühling zu begrüßen. In der Zeit von 15 bis 17.30 Uhr können Groß und Klein verschiedene Spielangebote ausprobieren, basteln oder sich am Buffetstärken. Ein Puppentheater lässt das Frühlingsfest phantasievoll ausklingen.

Familien, die sich für einen Platz im „Moosgärtlein“ interessieren, haben an diesem Tag Gelegenheit, mit den Erzieherinnen ins Gespräch zu kommen und Näheres über die Einrichtung zu erfahren. Vorrangig im Kleinkindbereich gibt es ab September wieder freie Plätze. Betreut werden Kinder vom vollendeten ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt.

Der Waldorfkindergarten will Lebensraum gesund gestalten und einen Lebensrhythmus schaffen, in dem sich Kinder wohlfühlen und ihre Spielbedürfnisse entfalten können. Die Kinder erleben die Erzieherinnen bei ihren verschiedenen Tätigkeiten werden dadurch zum Mittun und Helfen angeregt. Hauswirtschaftliche und organisatorische Arbeiten wie zum Beispiel Obst schneiden, stricken, backen oder Unkraut jäten werden von den Kindern als geliebte Tätigkeiten wahrgenommen und ins Spiel übernommen bzw. an der Seite der Erzieherin helfend erledigt. Im Kindergartenalltag wird weiterhin besonderer Wert auf die Pflege der Sinne und auf das Erleben eines Tages- , Wochen- und Jahresrhythmus gelegt.