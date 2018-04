Neue Gedanken zum Finowkanal

Susan Hasse

Schorfheide/Eberswalde (MOZ) Die Debatte um die Übernahme der Schleusen des Finowkanals durch die Kommunen hält an. Es wird befürchtet, dass sich die Anrainerkommunen finanziell übernehmen könnten. In diese Kerbe schlägt auch das jüngste Positionspapier des Bündnisses für ein demokratisches Eberswalde. Die Vereinigung sieht die geplante Übernahme der Schleusen des Finowkanals kritisch.

„Der Finowkanal muss im Eigentum des Bundes bleiben“, fordern die Unterzeichner in ihrer Erklärung. Das hatte kürzlich auch der Brandenburgische Wirtschaftsminister Albrecht Gerber gefordert. Der Bund müsse auch endlich seine denkmalpflegerischen Pflichten für den Finowkanal wahrnehmen. Das ist dann wiederum die Voraussetzung dafür, dass die Wasserstraße touristisch entwickelt werden könne. Acht Eberswalder, darunter Otto Baaz, Bernd Pomraenke, Karl Dietrich und Albrecht Triller haben die Erklärung unterzeichnet. Sie wurde an die Gemeindevertreter der Gemeinde Schorfheide und an Eberswalder Stadtverordnete versandt.

Der Finowkanal ist als 400 Jahre alte Wasserstraße in Brandenburg als technisches Denkmal eingetragen und offiziell geschützt. Dafür habe der Bund Verantwortung zu übernehmen, meint das Bündnis. Die zuständige Bundesbehörde behaupte, dass ihr die finanzielle Mittel fehlen, wie sollen dann die viel ärmere Kommunalebene das Geld haben, fragen die Unterzeichner in ihrer Erklärung. Das Interesse der Kommunen sei durch den Bund erzwungen worden, heißt es weiter. Es würde sich sogar verbieten, den Kanal zu übernehmen, wenn sich schon der Bund überfordert fühle.

Völlig aus dem Blick ist der Denkmalstatus des Finowkanals. Es gebe für den Bund eine Verpflichtung zur Erhaltung und Pflege des Denkmals. Mit einem Eigentümerwechsel würde auch die Denkmalträgerschaft wechseln. Diese Kosten würden die Kommunen überfordern. Schon jetzt müsste die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises für die Durchsetzung des Denkmalschutzes den Bund in die Pflicht nehmen.(sha)