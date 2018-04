Feuerwehr ohne Nachwuchssorgen

Sabine Rakitin

Melchow „Das neue Fahrzeug haben wir uns wirklich verdient. Wir sind eine gute Truppe.“ Melchows Ortswehrführer Andreas Beier lässt auf seine freiwillige Feuerwehr mit den beiden Löschgruppen in Melchow und Schönholz nichts kommen. Stolz schaut er beim Tag der offenen Tür in die Runde. „Wir sind beste Kameraden“, beteuert der 57-Jährige. Besonders wichtig ist ihm, dass die Frauen und Männer von ihren Partnern und Partnerinnen unterstützt werden. „Anders würde das gar nicht funktionieren“, sagt er.

28 aktive Mitglieder hat die Wehr. In der Alters- und Ehrenabteilung engagieren sich acht Männer und eine Frau. Fester Bestandteil ist auch die Jugendfeuerwehr mit 21 Kindern und Jugendlichen, darunter zwölf Mädchen. Mit 16 Jahren wechseln die Jugendlichen zu den Erwachsenen. „Wir nehmen sie zu allen Einsätzen mit, die sie nach dem Jugendschutzgesetz absolvieren können“, sagt der Wehrführer. In der guten Kinder- und Jugendarbeit sieht er den Grund dafür, dass die Wehr keine Nachwuchssorgen hat. „Wir kooperieren eng mit der Kita“, erzählt Andreas Beier. Mit acht Jahren können die Mädchen und Jungen in die Jugendfeuerwehr eintreten. „Wenn sie erst sechs Jahre alt sind und bei uns anklopfen, können wir sie auch nicht wegschicken“, findet er. Außerdem habe mit Jugendwart Paul André Buschmann ein aktiver Feuerwehrmann die Ausbildung der Jüngsten übernommen, der bei ihnen gut ankomme. „Er hat von seinem Vorgänger Arne Buchmann eine bestens funktionierende Truppe übernommen“, so Beier. Zum Tag der offenen Tür zeigt die Wehr auch das 45 Jahre alte Fahrzeug und stellt diesem das neue gegenüber. Aus Nachbarorten wie Marienwerder, Ruhlsdorf, Zerpenschleuse und Tempelfelde sind Feuerwehrleute gekommen, die sich mit ihren Kameraden aus Melchow über die Neuanschaffung des Amtes freuen. „Wir kommen mit allen Nachbarn gut aus“, versichert Ortswehrführer Beier. 2019 läuft seine sechsjährige Amtszeit aus. Er hätte durchaus Lust, noch einmal als Wehrführer anzutreten, sagt er. Aber das liege nicht in seiner Hand. „Wir werden sehen, was die Anhörung der Kameraden ergibt“, bleibt Andreas Beier zurückhaltend. (sas)