Glatte Sohlen statt Stollen

Tanzen in der Gruppe: Am Jugend-Turnier des Deutschen Tanzsportverbandes nahmen mit Eliana Rensch (im pinkfarbenen Kleid) und Christian Lindmair zwei Neuruppiner teil. Sie beeindruckten und stiegen nach zwei Siegen in die nächste Klasse auf. Sie sind daher startberechtigt bei der Deutschen Meisterschaft, die im Oktober ausgetragen wird. © Foto: Fotos (3): Franziska Haack

Franziska Haack

Neuruppin Neuruppin. Die Sporthalle der Karl-Liebknecht-Schule platzte am Sonntag beinahe aus ihren Nähten. Zu einem Doppelevent hatte der Tanzclub Schwarz-Rot Neuruppin eingeladen. Dass aber so viele Zuschauer kamen, das zauberte Vereinschef Helmut Lindmair ein breites Lachen ins Gesicht.

Lindmair verknüpfte den so genannten Fontanepokal kids & youth mit den Kreisjugendspielen - eine Premiere. Eine, die nach Wiederholung schreit. Zum einen bekommen Tanzsportler kaum Bewährungschancen sowie ein öffentliches Podium und dies praktisch vor der Haustür. Zum anderen können Eltern und Geschwister hautnah Kontakt zum ästhetischen Sport aufnehmen. An den drei freien Seiten an der Tanzfläche war kaum ein Platz mehr zum Bestaunen und Applaudieren frei.

Obwohl es ein eher ungewöhnlicher Sport für Zweitklässler ist, tanzen Maya und Ole mit ganzem Stolz Standardtänze. „Fußball hat mir einfach nicht so viel Spaß gemacht“, begründet Ole seine Entscheidung, vor elf Monaten mit dem Tanztraining im TC Schwarz-Rot Neuruppin begonnen zu haben, während Maya bereits im Kindergarten davon begeistert war. Sie kennen sich aus der Schule. Nachdem es mit dem vorherigen Tanzpartner von Maya nicht gänzlich harmoniert hat, „stimmt die Chemie zwischen unseren Kindern einfach“, erklären Ivonne Schlegel und Bettina Lorenz. Die Eltern der beiden weiter: „Man dringt ja doch sehr in die Komfortzone des anderen ein. Da kann es gar nicht funktionieren, wenn sie sich nicht wohlfühlen miteinander.“ Die beiden Freundinnen scheinen über die neue Konstellation sehr glücklich zu sein. „Ole und Maya haben sich aber selbst gefunden“, versichern sie lachend.

Als ihre Kinder auf das zweite Treppchen des Siegerpodests gerufen werden, verrät Bettina: „Toll, dass sie ihre Nervosität so gut überspielen konnten. Maya konnte heute Morgen nicht einmal etwas frühstücken vor Aufregung. Das ist das erste Mal, dass sie vor richtigem Publikum getanzt haben.“

Obwohl bei den Kreis-, Kinder- und Jugendsportspielen nur Paare aus den eigenen Reihen des TC Schwarz-Rot Neuruppin angetreten sind, unterschieden sich die 14 Tänzerinnen und Tänzer doch sehr in Alter und Erfahrung. Einige trainierten erst zwei Wochen vor dem Turnier, während andere schon routinierter wirkten. Die Sportspiele fanden das erste Mal in Neuruppin statt, ebenso wie das Junioren-Turnier des Deutschen Tanzsportverbandes. Organisator Helmut Lindmair bedauerte, dass nur Mitglieder von einem Neuruppiner Verein für die Sportspiele in die Tanzschuhe stiegen, obwohl es weitere Interessenten gibt. „Hoffentlich ändert sich das noch in den kommenden Jahren. Es finden sich wirklich mehr und mehr Tanzbegeisterte in unsere Gegend“, brachte er zum Ausdruck.

Helmut Lindmair, auch Vorsitzender des TC Schwarz-Rot, erfreute sich über die „tollen Starterfelder und das Tanzen auf hochklassigem Niveau, besonders in den B- und A- Klassen der Jugend“. Die Tänzer können sich mit den Siegen in ihrer Klasse für die jeweils höhere Startklasse qualifizieren. In jeder ansteigenden Kategorie werden anspruchsvollere Tänze getanzt.

Bei der Kreissportspielen traten alle 1c- sowie 2c-Junioren an, sie wurden noch einmal nach ihrem Alter unterschieden, denn die Altersspanne reichte bei der ersten Auflage dieses Wettkampfes von sieben bis hin zu 17 Jahren.

Die für das Turnier des DTV angereisten neun Wertungsrichter beurteilten auch die sieben Paare der Kreisjugendspiele. Diese Idee des Gastgebers fand bei der Jury große Beachtung. In drei Tanzrunden konnten sich die sieben Paare beweisen. Gold bekamen Ennie Goldschmidt/Leon Petri sowie Luise Halbmeier/Bennet Rother.

Der Vereinschef zum DTV-Wettkampf: „Für unseren kleinen Neuruppiner Verein war das Highlight der Doppelsieg von Eliana Rensch und Christian Lindmair, die nun für die 1b Junioren qualifiziert sind und damit bei der Deutschen Meisterschaft und zahlreichen Weltranglistenturnieren startberechtigt sind.“

Ergebnisse der Sportspiele:

■ Ältere Altersklasse:

1. Ennie Goldschmidt (2006)

und Leon Petri (2006)

2. Josie Kaiser (2000)

und Ian Reib (2000)

3. Alessa Bollak (2000)

und Sebastian Lindmair (2002)

■ Jüngere Altersklasse:

1. Luise Halbmeier (2010)

und Bennet Rother (2010)

2. Maya-Juna Lorenz (2009)

und Ole Schlegel (2009)

3. Laila-Cora Leuthold (2008)

und Judy Balk (2009)

4. Elise Fedchenheuer (2010)

und Ludwig Halbmeier (2010)