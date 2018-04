Die AfD in den Mühlen des Alltags

Thomas Block

Berlin (MOZ) Ein halbes Jahr nach ihrem Einzug in den Bundestag bewegt sich die AfD wie auf dem Drahtseil: Sie will dazugehören und doch anders sein, sie will die anderen vorführen und gerät nun selbst in die Mühlen des Alltags. In der Praxis erweist sich das als schwierig.

Jetzt möchte also auch Albrecht Glaser die kalte Progression abschaffen. „Das ist gar kein besonderes Problem“, sagt der 76-jährige AfD-Abgeordnete. „Die Schweiz macht es schon, die USA machen es jährlich, Schweden macht es, Großbritannien macht es.“ Nur Deutschland macht es nicht. Er bringt deshalb nun einen Antrag in den Bundestag ein, der so ähnlich auch von der FDP oder dem Wirtschaftsflügel der CDU hätte kommen können. Und dann, auf die Frage, wie er das denn angehen wolle, sagt er etwas sehr Bemerkenswertes: „Wir machen das so, wie alle anderen das auch machen.“

Wie alle anderen. Ein halbes Jahr nach ihrem Einzug in den Deutschen Bundestag hat sich die Partei, die sich die Alternative in den Namen geschrieben hat, in rasender Geschwindigkeit an die Verhaltensmuster der anderen Parteien angenähert. War man am Anfang noch sehr stolz darauf, dass die AfD-Abgeordneten bereits alle ihre Sitze im Plenarsaal eingenommen hatten, als in den Stuhlreihen der anderen Parteien noch gähnende Leere herrschte, klafft inzwischen auch im Sitzblock ganz rechts regelmäßig ein nicht zu übersehendes Loch. Der parlamentarische Geschäftsführer Bernd Baumann wird nicht müde zu betonen, dass die AfD thematisch genau so breit aufgestellt ist wie alle anderen. Und die drei Abgeordneten, die Ausschüsse leiten, erklären stets, wie überparteilich sie dieses Amt wahrnehmen würden.

Sebastian Münzenmaier zum Beispiel. Der 28-jährige Abgeordnete, gegen den in Rheinland-Pfalz noch immer ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung läuft, sitzt dem Tourismus-Ausschuss vor und sagt: „Ich verstehe meine Rolle als neutrales, moderierendes Amt.“ Die Atmosphäre sei angenehm, harmonisch, schließlich arbeite man für ein „gemeinsames Ziel“. Münzenmaier klingt nicht wie jemand, der den Laden aufmischen will. Er klingt wie jemand, der dazugehören möchte.

Die Mühlen des Bundestages haben die Fraktion merklich geschliffen. Das ändert nichts an ihrer inhaltlichen Ausrichtung. In seiner Rede zur doppelten Staatsbürgerschaft hat der Abgeordnete Gottfried Curio das Fortpflanzungsverhalten von Afrikanern ebenso thematisiert wie die angebliche Übernahme Deutschlands durch die hier lebenden Türken. Meldet sich die AfD zu ihren Kernthemen zu Wort, tut sie das im national-populistischen Tonfall. Wenn es nicht um ihre Kernthemen geht, schaffen es AfD-Abgeordnete trotzdem, einen Bezug zur Flüchtlingskrise herzustellen.

Und es ändert nichts an ihren öffentlichen Auftritten. Im Plenum fallen die Abgeordneten vor allem mit aggressiven Zwischenrufen und zahlreichen Zwischenfragen auf. Der Ton sei rauer geworden, heißt es aus allen Fraktionen.

Münzenmaier sieht das natürlich anders: „Das Plenum ist lebendiger und emotionaler geworden“, sagt er. Und dass die AfD nicht mehr vollzählig an den Sitzungen teilnimmt, liege nicht an ihnen. „Es gibt unglaublich viele Termine neben dem Plenum. Wir können die 100-prozentige Präsenz gar nicht aufrechthalten“, sagt er. Das ginge so nicht. Ausschüsse und Bundestagssitzungen dürften nicht gleichzeitig stattfinden. Die AfD will nun die Geschäftsordnung des Bundestages ändern. Bevor der Bundestag sie ändert.