Ruhlsdorfer nochmals Thema im Ausschuss

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Der Bauausschuss der Stadtverordnetenversammlung soll sich in seiner nächsten Sitzung am 22. Mai noch einmal mit dem Ausbau der Ruhlsdorfer Straße befassen. Das hat Bürgermeisterin Elke Stadeler als Fazit der Bürgerversammlung am Dienstagabend zugesichert. Sie ermunterte die Anwohner, die öffentliche Sitzung zu besuchen: „Es kann aber nur einem von Ihnen Rederecht eingeräumt werden. Nicht, dass Sie alle reden wollen.“ Und der Redner möge dann möglichst sachlich die Argumente vortragen, bat sie.

Anlass für diese Bitte war der Verlauf der fast dreistündigen Versammlung, in der die Standpunkte mitunter sehr lautstark und mit wenig erkennbarem Respekt vor der Meinung der Gegenseite vorgetragen wurden. Rein akustisch hatten jene Anwohner die Mehrheit, die im Süden der Ruhlsdorfer Straße eine drei Meter breite Fahrbahn mit Regenwasserversickerung in beidseitig angelegten Mulden befürworten. Dann wäre dieser Abschnitt eine Einbahnstraße.

Besonders verärgert waren die Anwohner über die Empfehlung des Bauausschusses, diesen Abschnitt mit einer fünf Meter breiten Fahrbahn und einer Regenwasserableitung, -reinigung und Versickerung unter der Hochspannungsleitung zu bauen. Denn zuvor hatte die Verwaltung alle Anwohner zu diesem Thema befragt, und eine Mehrheit hatte sich für die Drei-Meter-Variante ausgesprochen. Ein Grund dafür war wohl auch der Preisunterschied: Bei durchgehend fünf Meter Fahrbahnbreite sollte ein 500-Quadratmeter-Grundstück mit rund 5000 Euro, ein 800 Quadratmeter großes mit 8000 Euro Beitrag veranlagt werden. Bei der Drei-Meter-Variante im Süden wären es rund 3600 und 5700 Euro. Einige Bürger gaben zu bedenken, dass bei drei Metern Parkmöglichkeiten wegfielen, aber auch Einsatzfahrzeuge behindert würden, wenn gerade eine Öllieferung entladen werde oder ein Entsorgungsfahrzeug die Durchfahrt störe. Auch die Bauausschussmitglieder Heiko Winkelmann (UfW/Pro Strausberg) und Hans-Dieter Richter sowie die Bürgermeisterin warben für eine „zukunftsfähige Fahrbahnbreite“. Die Mehrheit der Drei-Meter-Befürworter überzeugte dies nicht. (js)