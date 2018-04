Abschied vom Nobel-Stadtbad

Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Die Pläne für den Bau des neuen Hennigsdorfer Stadtbads sind Makulatur. Bürgermeister Thomas Günther (SPD) sagte am Mittwoch, dass „wir das Projekt nicht weiter verfolgen“. Er spricht nun vom Bau einer „möglichst abgespeckten Version“.

Dass das seit 2009 verfolgte Projekt nun beerdigt wird, habe mit den Unwägbarkeiten hinsichtlich der Kreditgenehmigung zu tun. Der Kreis hatte es abgelehnt, den Kreditrahmen auf 38 Millionen Euro zu erhöhen. Selbst für den Fall, dass Hennigsdorf alle Auflagen erfüllen würde, sei die Genehmigung des Kredits nicht sicher. Darüber hinaus müssten drei Millionen Euro investiert werden, um dem Kreis die erforderlichen Nachweise zu erbringen und um die Ausschreibung für den Bau auf den Weg zu bringen. Denn die Zeit würde drängen: Im Sommer 2019 erlischt die Baugenehmigung.

„Wir haben einvernehmlich entschieden, dass wir weiterhin eine Schwimmhalle haben wollen“, versicherte Günther im Beisein der Fraktionsvorsitzenden von SPD, CDU, Linke und Unabhängige. Dafür soll das Stadtparlament im Mai einen Beschluss fassen, mit dem geprüft wird, „inwieweit ein in seinen Funktionen reduziertes Schwimmbad entsprechend der finanziellen Möglichkeiten machbar ist“, sagte Günther. Dabei soll es sich um ein Bad handeln, in dem Schul-, Sport- und Reha-Schwimmen möglich sind. Verabschiedet wird sich damit nicht nur von Rutschbahn, Sprudelkanälen und großem Imbissbereich, sondern auch von einer Saunalandschaft. Letzteres erzürnt Lutz-Peter Schönrock.(Unabhängige): „Der Bürgermeister steht in der Verpflichtung der Hennigsdorfer. Und die sind sehr große Saunagänger.“

Völlig offen ließ der Bürgermeister, wo die künftige finanzielle Grenze für den Badbau gezogen wird. Auch die Standortfrage – die Stadtwerke als Bauherr hatten eigens das Grundstück Altes Gymnasium dafür bekommen – ist wieder völlig offen. Abgesagt wurde zudem die Bürgerbefragung, mit der die Akzeptanz des neuen Bades erkundet werden sollte.