Christopher Braemer

Eisenhüttenstadt (MOZ) Eine Schülerdelegation aus Drancy weilt derzeit in der Stahlstadt. Die enge Zusammenarbeit mit dem Albert-Schweitzer-Gymnasium, die sie von der Seine an die Oder führt, ist keine Eintagsfliege. Das Engagement der Schulen gibt der Stadt ein internationales Flair, lobt der Bürgermeister.

Wer die Gäste aus Drancy nach ihren ersten Eindrücken von Eisenhüttenstadt fragt, der wird überrascht. „Erstaunlich sauber“, meint der französische Austauschschüler Tom Baty. Zustimmendes Murmeln kommt von seinen Klassenkameraden, die sich am Mittwoch bei einer Exkursion in der Frankfurter Kletterhalle austobten. „Es ist aber niemand auf der Straße“, fügt der junge Mann hinzu. Dass die Leute trotzdem viel netter und sympathischer sind, hat Adam Khediri festgestellt. Die jungen Leute hätten viel mehr Respekt vor den Älteren, findet er. „Die Stadt befindet sich ständig im Umbau“, hat Mathis Giel beobachtet. „Und alles ist so grün.“

Und das sind nur ein paar der Impressionen der 18 jungen Franzosen, die seit Freitag zu Besuch in der Planstadt sind. Sie kommen von vier Schulen aus Drancy nahe Paris und sind wie immer in Gastfamilien untergebracht. „Normalerweise ist unsere Kapazität auf 14 Schüler begrenzt, aber es gab sehr großes Interesse von beiden Seiten“, sagt Sabine Müller. Zusammen mit Kollegen organisiert die Lehrerin für Französisch und Geschichte am Albert-Schweitzer Gymnasium den Austausch seit acht Jahren. Im Gegenzug könnten nächstes Jahr auch 18 deutsche Schüler nach Drancy fahren. „Wir kriegen Unterstützung vom Land, von der Stadt und vom Förderverein“, zählt die Lehrerin auf. Auch das Deutsch-Französische Jugendwerk und die Sparkasse Oder-Spree fördern das Projekt. Das Interesse von Seiten der deutschen Schüler sei sogar so groß, dass jedes Jahr einige Schüler enttäuscht zu Hause bleiben müssten.

Viel Zeit, um das Gesehene zu verarbeiten, bleibt dem Besuch aus Frankreich nicht – der Programmzettel ist prall gefüllt. Bereits am Freitag wurden die Schüler traditionell im Rathausfoyer empfangen, danach gab es eine Stadtführung. Zu Beginn der Woche weilten die Franzosen in Berlin und im Filmpark Babelsberg. Heute geht es weiter nach Cottbus und am Freitag zum Abschluss wieder in die Hauptstadt. „Wir sind jeden Tag bis abends mit den Schülern unterwegs“, bestätigt Sabine Müller. „Aber es macht Spaß.“

Der Austausch mit dem Albert-Schweitzer-Gymnasium besteht seit 1991. Die Städtepartnerschaft mit Drancy feiert in diesem Jahr ihr 55-jähriges Bestehen. Bereits im März hatten deutsche Schüler die französische Kleinstadt besucht, die nur etwa zehn Kilometer vom Pariser Stadtzentrum entfernt liegt. „Das Engagement der Schüler, Lehrer und Eltern gibt der Stadt ein internationales Flair“, lobte Bürgermeister Frank Balzer bereits am Dienstag in der Gesamtschule 3 mit gymnasialer Oberstufe, wo eine Gedenkveranstaltung zum 32. Jahrestag der Atomkatastrophe in Tschernobyl stattfand. Die Gesamtschule 3 steht im engen Austausch mit dem Witebsker Gymnasium Nummer vier. Erst drei Tage vor der französischen Delegation waren schwedische Schüler aus Jönköping zu Gast – ebenfalls im Rahmen einer Kooperation mit dem Albert-Schweitzer Gymnasium. Balzer lobt das Engagement der Schüler, die sich und die Stadt von der besten Seite präsentieren. Erst neulich habe ihm ein Sechstklässler bei einem Schulbesuch am Gymnasium seine Ideen zur Umgestaltung der Stadt vorgestellt. „Er hat sich auch konkrete Gedanken zur Finanzierung gemacht“, zeigt sich der Bürgermeister beeindruckt. „Durch den langjährigen Austausch und das Engagement aller Beteiligten konnte eine gute Qualität und Kontinuität des Jugendaustausches zwischen den beiden Städten garantiert werden“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

„Wie die Schüler freue ich mich jedes Jahr wahnsinnig auf Eisenhüttenstadt“, sagt Stephane Bouthours vom Partnerschaftskomitee. Der Franzose organisiert den Austausch seit Jahren mit. Die Schüler aus Drancy würden nicht nur ihr Deutsch verbessern: „Es sind in den Jahren natürlich auch viele Freundschaften entstanden“, so Bouthours. „Nicht nur zwischen den Schülern ,sondern auch unter den Familien“. Diese würden sich selbst nach Jahren noch treffen, bestätigt der Franzose.