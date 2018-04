Bad Belzig Am Vorabend des 78. Jahrestages der kampflosen Übergabe der Stadt Belzig an die Rote Armee durch Pfarrer Tschetschog und den Lehrer Arthur Krause am 3. Mai 1945 wird am kommenden Mittwoch, 2. Mai, um 17.30 Uhr das Video vom Theaterstück „Das rote Tuch“ im Bad Belziger Kino zur Aufführung gebracht.

Vor zehn Jahren entstand in Niemegk auf der Bühne des Neuen Volkstheaters ein brisantes Teaterstück zu den Ereignissen im KZ-Außenlager Roederhof. Von August 1944 bis Mai 1945 litten 1.000 Frauen aus vielen Ländern Europas in diesem Lager grausame Qualen. Sie arbeiteten unter Extrembedingungen für die Munitionsfabrik. Das Lager wurde damals von den Insassinnen „das Lager des langsamen Todes“ genannt.

Im Jahr 2007 begannen 17 Frauen aus der Region Hoher Fläming unter der Regie von Julia Strehler und der Dramaturgie von Kerstin Henseke zwei Jahre lang intensiv zu den Ereignissen in Belzig und Ravensbrück zu recherchieren. Sie besuchten Ausstellungen, lasen Berichte ehemaliger Insassinnen und die Profile der Täterinnen, gingen immer wieder selbst in die szenische Improvisation mit den Fragen: Wie hätte ich mich im Nationalsozialismus verhalten? Wäre ich Täterin geworden? Hätte ich Widerstand geleistet? Wer wäre ich in diesem Regime gewesen?

Aus all dem erarbeiteten Material ist 2008 ein Bühnenstück entstanden, das sich im Kern auf die 16 Tage konzentriert, die die aus Belgien stammende Insassin Marie-Louise del Marmol im Lager verbrachte, bevor sie ermordet wurde. Sie war die Frau des bekannten belgischen Widerstandskämpfers und wurde an seiner Stelle inhaftiert, kam zuerst nach Ravensbrück und dann mit einem Transport weiter nach Belzig.

Die Mitinsassinnen haben sich später vielfach an sie erinnert, weil sie ihnen Kraft und Hoffnung vermittelt hat. Sie bewunderten sie für ihre würdevolle Haltung und das Licht, das sie noch in ihren dunkelsten Stunden unter ihnen zu verbreiten wusste.

Die Schüler der Region haben am Vormittag des 2. Mai die Gelegenheit den Film zu sehen. Der genaue Zeitpunkt wird nach Rücksprache mit den Schulen noch bekanntgegeben. Im Anschluss an die Vorstellungen gibt es die Möglichkeit zum Gespräch über den Film. Der Eintritt ist frei! Der Förderkreis Roederhof lädt alle Interessierten dazu herzlich ein.